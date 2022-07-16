حظك اليوم برج الأسد السبت 16-7-2022 عاطفيا ومهنيا

من أبرز مشاهير برج الأسد الراحل سعيد صالح، وأحمد صلاح السعدني، ورامي عياش، وتامر حسني، ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز، ويتسم مولود برج الأسد بثقته الكبيرة بنفسه التي تجعله يجذب أنظار الجميع من حوله فهو يخطف القلوب.

ويتميز مولود برج الأسد بقدرته على جعل الجميع من حوله يشعرون بالسعادة لأنه يحاول إرضائهم بشتى الطرق، كما أنه يتسم بالكرم الشديد ويحب أن يهدي كل من حوله بهدايا كي يكونوا سعداء في حياتهم، فهو يكره البخل وأن يتعامل مع أشخاص يتسموا بالبخل لأنه يرى أنه من أسوء الصفات.

ويسعى مواليد برج الأسد لمتابعة حظك اليوم الخاص بالبرج التابع لهم بشكل مستمر، وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم السبت 16 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وتستطيع أن تتخذ قرارات موفقة في حياتك، إذ أنه متوقع أن تمضي في الاتجاه الصحيح إذا تعاملت بشكل صحيح، لذا عليك أن تنتبه لحقوقك وتطلبها بشكل جيد، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الأسد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء يعدك بأجواء إيجابية مما يدفعك للانطلاق وقد تحقق صداقات ناجحة بشكل كبير، وتقضي أوقاتًا سعيدة مع أصدقاء جدد يشاركوك مختلف الأنشطة التي تمارسها، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الأسد.