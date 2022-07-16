حظك اليوم برج القوس السبت 16-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس يتميز بأنه لديه شخصية مرحة بشكل كبير، يحب السفر والخروج برفقة الأصدقاء والتنقل من مكان لآخر باستمرار دون ملل أو تعب من ذلك، كما أنه يحمله في داخله قلب طفل، يرغب دائما في التواجد بجانب أشخاصه المقربين، ولا يحب قضاء مدة زمنية طويلة بمفرده دون أن يكون صحبة أحد، ويتصف مولود هذا البرج أيضا بأنه كريم بشكل كبير، ولا يبخل على أحد بشيء على الإطلاق، ولكنه يسعى دائما لإسعاد الآخرين.

وحبه للمرح يجعل من مولود برج القوس شخصية محبوبه كثيرا، ويتسابق المحيطين به لقضاء أوقاتهم معه ليكونوا برفقتهم، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والصعيد العاطفي وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر لفترة حتى تتحسن الأمور.

برج القوس والحب

لم يكن من السهل أن يقع مولود برج القوس في الحب على الإطلاق، ولكنه عندما بحب فلا يمكن أن يتخلى عن محبوبه على الإطلاق، كما أنه عندما يتزوج يصبح أب وزوج رائع، يفعل ما بوسعه حتى يستطيع إسعاد أسرته.