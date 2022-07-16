حظك اليوم برج الميزان السبت 16-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان يتميز بأنه يحرص دائنا على استخدام أسلوب الحيادية مع الأشخاص المحيطين به عند التعامل معهم أو الحديث إليهم، كما أنه يستطيع أن يوازن بين جميع أمور حياته المختلفة، سواء كانت حياته المهنية أو الأسرية أو الشخصية، ويعطي الفرصة للأشخاص الآخرين في عملهم لإثبات ذاتهم، كما أنه يقدم لهم يد العون والمساعدة ولا يتركهم بدون حل جميع المشكلات التي يعانون منها.

ويتميز مولود برج الميزان أيضا بأنه مستمع جيد للآخرين، الأمر الذي يجعل الكثير منه حوله يرغبون في مصادقته والتقرب إليه، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك لتعيد تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

تقوم بواجباتك العائلية على أكمل وجه.. تنظم أفكارك وتؤثر فيمن حولك.

عيوب برج الميزان

ومن أبرز عيوب برج الميزان كسله في إنجاز المهام المسندة إليه، إذ أنه لا يحب أن يطلب منه أحد إنجاز شيء بشكل سريع، كما أنه دائما يلجأ لتأجيل عمله للغد.