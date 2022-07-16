مميزات جديدة وسرية لـ«واتساب» لم يطرحها بعد.. اعرف طريقة تجريبها

أصبح مستخدمو WhatsApp على دراية بخدعة سريعة وسهلة تتيح لهم الوصول إلى أحدث ميزات التطبيق قبل أي شخص آخر، وهذه الحيلة بسيطة وتنطوي فقط على التسجيل لتكون أحد مختبري WhatsApp التجريبي.

ميزات جديدة ومحسنة

وقال موقع «ذا صن» البريطاني، إن تطبيق واتساب يقوم باستمرار بتحديث تطبيقه بميزات جديدة ومحسنة، ولكن قبل أن تصل الأدوات الجديدة إلى الجماهير، يتم طرحها على نسبة صغيرة من قاعدة المستخدمين الخاصة بهم ، تسمى «مختبري الإصدار التجريبي»، الذين يختبرون الميزات ويقدمون التعليقات قبل طرحها للجمهور.

حيث أن مستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق WhatsApp أول من جرب ميزة الإيقاف المؤقت للملاحظات الصوتية مرة أخرى في مارس، قبل أشهر من طرحها للجميع، وتعني الميزة المتوفرة الآن لمعظم المستخدمين، أنه يمكنك استئناف التسجيل قبل أن تقرر إرساله إلى المستلم.

وفي الآونة الأخيرة، رأينا اكتشاف وظيفة أخرى متعلقة بالملاحظات الصوتية في الاختبار التجريبي، والتي إذا تم إصدارها ستسمح للمستخدمين بإضافة دعم للملاحظات الصوتية لتحديث حالة التطبيق، وهذه مرحلة مهمة جدًا في أي تحديث جديد للتطبيق لأنها تتيح للمطورين اختبار الميزات الجديدة دون التأثير على الكثير من المستخدمين، ومع ذلك، يمكن لأي شخص الوصول إلى هذه الميزات السرية بمجرد أن يصبح هو نفسه مختبِرًا تجريبيًا.

كيف تصبح مختبرا تجريبيا؟

أن تصبح مختبِرًا تجريبيًا أمرا بسيطًا جدًا والخبر السار هو أنه يمكن لأي شخص لديه هاتف ذكي الانضمام إلى WhatsApp Beta وتلقي التحديثات الجديدة على أجهزته للاختبار. طالما أنك من مستخدمي Android.

لتصبح مختبِرًا تجريبيًا، افتح متصفح ويب على هاتف Android الذكي وتوجه إلى play.google.com/apps/testing/com.whatsapp.

في صفحة اختبار تطبيق WhatsApp Beta، انقر فوق الزر «BECOME A TESTER» وستصبح جزءً من مجتمع مُختبري WhatsApp Beta. إنها بهذه السهولة.

من ذلك الحين فصاعدًا، ستتلقى تحديثات تجريبية لتطبيق WhatsApp على جهاز Android الخاص بك.