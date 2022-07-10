واتساب يتيح عدة مميزات للمستخدمين خلال الأسبوع.. تعرف عليها

أعلن تطبيق واتساب عن عدد من المميزات والتحديثات التي عمل عليها خلال الأسبوع الماضي من خلال WhatsApp beta لأنظمة Android وiOS وDesktop.

وقال واتساب إنه تم الإعلان عن ميزات 5 + 1 وأفضل أخبار الأسبوع تتعلق بالقدرة على ترحيل سجل الدردشة من Android إلى iOS، بجانب ذلك أتاح التطبيق استخدام مكالمات الفلاش على WhatsApp، وهي طريقة جديدة للحصول على التحقق التلقائي عند تسجيل الدخول إلى التطبيق دون إدخال الرمز المكون من 6 أرقام يدويًا على WhatsApp beta لنظام Android.

وعمل التطبيق على إصدار تحديث WhatsApp التجريبي لنظام التشغيل Android 2.22.15.11 ويمكن لمزيد من مختبري الإصدار التجريبي أخيرًا نقل سجل الدردشة من Android إلى iOS، حيث لا تزال عمليات التنشيط الأخرى مخططة لمزيد من المستخدمين في المستقبل، ولكن هذا بالتأكيد أفضل أخبار الأسبوع.

وخلال الأسبوع الماضي أتاح التطبيق القدرة على مشاركة ملفات الوسائط التي يصل حجمها إلى 2 جيجابايت، يعمل WhatsApp على تحسينات جديدة عند مشاركة المستندات.

وعلى وجه الخصوص، تعمل الشركة على تطوير ميزة تتيح للمستخدمين إرفاق تسمية توضيحية لمستنداتهم المشتركة قبل إرسالها، لتحديث التطبيق في المستقبل.

يعمل WhatsApp على إضافة خيار جديد يتيح للمستخدمين الإبلاغ بسرعة عن رسائل محددة ضمن تحديث مستقبلي لإصدار WhatsApp Desktop التجريبي، بالإضافة إلى ذلك، هناك خبر آخر لم يتم الإعلان عنه، فبعد إصدار WhatsApp beta لنظام التشغيل Windows 2.2226.3.70 (إصدار UWP) ، يقوم WhatsApp بإزالة قائمة السياق المعاد تصميمها التي تم تنفيذها في التحديث السابق، ولم يعد من الممكن إصلاح الأخطاء الإملائية لأن الاقتراحات لا تظهر في قائمة السياق المعاد تصميمها، نظرًا لأنهم أزالوا قائمة السياق المعاد تصميمها ، تظهر الاقتراحات الآن أخيرًا.