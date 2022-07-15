مصرع شخص داخل صيدلية في بورسعيد بعد تناوله «حقنة هتلر»: أصيب بهبوط حاد

لقي عامل خردة مصرعه، اليوم، إثر تناوله حقنة فيتامينات «هتلر» بصيدلية في حي المناخ ببورسعيد، وعثر عليه في منطقة الحاسب الآلي بنطاق الحي.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ببورسعيد مصرع شخص داخل صيدلية بشارع الأمين أثناء تعاطيه حقنة داخل الصيدلية.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بالعثور على جثة

تلقي اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مجهولة الهوية بمنطقة أبراج الحاسب الآلي ببورسعيد، وتم نقله إلى مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل.

عامل الخردة تعاطى حقنة فيتامينات تسببت في هبوط حاد بالقلب

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الجثة لشخص يدعى طارق مصطفى السيد سالم، 50 سنة، وأنه عامل خردة بورشة بالمنطقة، وتوفي نتيجة تعاطيه حقنة فيتامينات «هتلر» تسببت في حدوث هبوط حاد بالقلب لأنه كأن يعاني من سخونية وبرد.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات التي أمرت باستدعاء صاحب الصيدلية وتشريح جثة العامل لمعرفة ملابسات الحادث.

سقوط عامل من الطابق الثاني..كان بينظف الاسانسير

في سياق آخر، أصيب عامل سقط من أعلى مصعد كهربائي «أسانسير» في أثناء قيامه بأعمال النظافة له في حي العرب ببورسعيد.

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بوصول إلى مستشفى السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل محمد على عبد الهادي مصاب بكدمات وسحجات بالجسم أثناء قيامه بأعمال نظافة الاسانسير واختل توازنه وسقط من الدور الثاني.

العامل غادر المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية له والتأكد من عدم وجود كسور في جسمه.