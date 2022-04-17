إصابة عامل خردة بطعنة سكين في مشاجرة مع زوجته وابنته ببني سويف

أصيب عامل خردة، مساء اليوم الأحد، بطعنة نافذة في البطن إثر مشاجرة نشبت بينه وبين زوجته وابنته، تعرض خلالها لطعنة بآلة حادة سكين، وجرى نقله إلى مستشفى ناصر العام، وتحويله لمستشفى بني سويف لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، فيما انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ناصر لضبط طرف الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بإصابة عامل بطعنة نافذة داخل منزله

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، يفيد بوصول «هلال. ق. ع» 47 سنة، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف، مصابا بطعنة نافذة في البطن، وجار إسعافه وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، ووجه مدير الأمن بسرعة تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وضبط أطرافها.

مشاجرة عائلية انتهت بتعرض الأب لطعنة بالبطن

وأشارت التحريات الأولية، التي أشرف عليها اللواء أسامة جمعة، مدير البحث الجنائي، إلى أن المجني عليه نشبت مشاجرة بينه وبين زوجته وابنته قبل الإفطار، وعلى إثرها تعرض لطعنة بالبطن بسكين المطبخ، تتراوح ما بين 10 سم إلى 15 سم، بينما أصيبت الزوجة بجرح سطحي في اليد.

وجار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن بينها إخطار جهات التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير طبي بحالة المصاب، مع الاستماع إلى أقواله فور تحسن حالته.