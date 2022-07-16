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تأجيل محاكمة مستريح البيتكوين لاستيلائه على 200 مليون جنيه لجلسة الغد

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بسمة عبدالستار
02:35 م | السبت 16 يوليو 2022
البيتكوين

البيتكوين

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بالاستيلاء من عدد من المواطنين على 200 مليون جنيه، من 3 آلاف مواطن بدعوى توظيفها لهم في تجارة العملات الرقمية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح البيتكوين»، لجلسة الغد.

إحالة المتهم للمحاكمة

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، المتهم إلى المحكمة الاقتصادية، بعدما وجهت له تهمة الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 200 مليون جنيه، من عدد 3 آلاف مواطن.

تجميع أموال من المواطنين بحجة توظيفها

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مع المتهم وعدد 9 متهمين آخرين بينهم 6 محبوسين، أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام شبكة الإنترنت، لتجميع أموالهم بحجة توظيفها واستثمارها، فضلا عن إيهامهم بإستثمار الأموال الخاصة بالمجني عليهم في إحدى الشركات للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة أخرى للصناعات والاستثمارات، غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.

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