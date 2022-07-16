من مصطفى هريدي لـ مستريح البيتكوين.. تفاصيل محاكمات الأسبوع المقبل

تشهد ساحات محاكم القاهرة والجيزة طوال الأسبوع المقبل العديد من القضايا الهامة أبرزها محاكمة 17 متهمًا بأحداث قسم شرطة العرب، والنطق بالحكم في استئناف رئيس الزمالك بدعوى سب الخطيب ومحاكمة مستريح البيتكوين لاستيلائه على 200 مليون جنيه، وأولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي بتهمة إصابة 4 أشخاص.

محاكمة مستريح البيتكوين لاستيلائه على 200 مليون جنيه

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدًا السبت، جلسة محاكمة المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، بدعوى توظيفها في تجارة العملات الرقمية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين».

محاكمة 17 متهمًا بأحداث قسم شرطة العرب

تستمع محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غداً السبت، إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 17 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث قسم شرطة العرب» وقضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طرة بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و11 آخرين بالسجن المؤبد بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم العرب».

النطق بالحكم في استئناف رئيس الزمالك بدعوي سب الخطيب

تنظر المحكمة الاقتصادية، الأحد المقبل، جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة، والمقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، في الدعوي التي حملت رقم 83 سنة 22.

أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي بتهمة إصابة 4 أشخاص

تنظر محكمة الجنايات المختصة، يوم الاثنين المقبل، أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي، على خلفية اتهامه بدهس 4 أشخاص بمدينة الشيخ زايد.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت في وقت سابق بـ إخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي المتهم في حادث تصادم بـ4 شباب بمنطقة الشيخ زايد، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

محاكمة مدير عام بالإذاعة والتلفزيون و4 رجال أعمال برشوة مسئول الموسكي

تنظرمحكمة استئناف القاهرة أولى جلسات محاكمة كبير باحثين، بدرجة مدير عام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، محامٍ بالنقض، و4 رجال أعمال، ومهندس، وذلك على خلفية اتهامهم بعرض رشوة مالية على مسؤول كبير بحي الموسكي.

محاكمة الفنان أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي

تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة في التجمع الخامس، الإثنين المقبل، محاكمة الفنان أحمد آدم، بتهمة التهرب من دفع مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه للضرائب.

ووجهت النيابة العامة للفنان أحمد آدم، تهمة التهرب من سداد الضرائب عن برنامجه «بني آدم شو»، الذي تم عرضه خلال عام 2013، وأنه وفقا لوزارة المالية، فرض القانون غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه على من يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة في المعصرة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض طفلة في المعصرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم «عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة»، بهتك عرض الطفلة المجني عليها، بالقوة؛ بأن استدرجها داخل مسكنه واعتدى عليها إلا أن استغاثتها ومناجاتها حالت دون ذلك كونها لم تتجاوز الـ18 سنة ميلادية.