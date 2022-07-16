خطوة بخطوة.. إزاي تحافظ على أمانك عبر واتساب

إذا كنت ضمن الـ 2 مليار مستخدم لتطبيق واتساب، فيجب عليك أن تعرف كيف يمكنك الحفاظ على أمانك عبر واتساب.

يجب عليك أن تعرف شروط الخدمة والأنشطة المحظورة، ومن بينها مشاركة أي محتوى غير قانوني، أو بذيء، أو مسيء إلى السمعة، أو ينطوي على تهديد، أو تخويف، أو مضايقة، أو يحرّض على كراهية، أو عنصرية، أو مسيء إلى عِرق، أو يحرّض أو يشجع على سلوك غير قانوني، أو غير ملائم بأي شكل آخر أو يخالف شروط الخدمة (سواء أكان ذلك المحتوى في الحالة، أم في صور الملف الشخصي، أم في الرسائل).

حظر أي مستخدم يتضح أنه يخالف شروط خدمتنا

وقال واتساب عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، إنه سيحظر أي مستخدم يتضح أنه يخالف شروط خدمتنا، مطالبا مستخدميه بالوعي لما تشاركه، ونحثك على التفكير مليًّا قبل أن تتخذ قرار مشاركة أي شيء مع جهات الاتصال في واتساب، وينبغي مراعاة ما إذا كنت تريد أن يرى الآخرون ما أرسلته إليهم أم لا، فعندما تشارك دردشة معينة، أو صورة، أو مقطع فيديو، أو ملفًا، أو رسالة صوتية مع شخص آخر عبر واتساب، سوف تتوفر لديه نسخة من هذه الرسائل التي شاركتها، موضحا أنه سيكون بوسع هذا الشخص إعادة توجيه تلك الرسائل، أو مشاركتها مع الآخرين إن أراد.

خاصية الموقع التي يمكنك استخدامها لمشاركة موقعك في رسالة واتساب

وأشار واتساب إلى أنه يوفر خاصية الموقع التي يمكنك استخدامها لمشاركة موقعك في رسالة واتساب، مطالبا بعدم مشاركة موقعك إلا مع الأشخاص الذين تثق بهم، حيث تم إنشاء بعض عناصر التحكم الأساسية التي يمكنك ضبطها بحسب ما تراه مناسبًا للحفاظ على أمانك، حيث يمكن للمستخدمين تعديل إعدادات الخصوصية للتحكم فيمن يمكنه رؤية معلوماتك ويمكنك تحديد من يستطيع الاطلاع على وقت آخر ظهور لك، أو صورة ملفك الشخصي، أو قسم الأخبار، أو حالتك.