ولي العهد الكويتي: تربطنا وحدة مصير مع الأردن ومصر والعراق

قال الشيخ مشعل الأحمد، ولي العهد الكويتي، إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تجمعنا بها علاقات تاريخية وروابط عميقة ومصالح استراتيجية مشتركة، لا سيما في ظل هذه الظروف والتحديات الاستثنائية التي تمر بها المنطقة من تحديات سياسية واقتصادية، ما يتطلب منا المزيد من التنسيق والتشاور.

تجمعنا بأمريكا علاقات تاريخية وروابط عميقة ومصالح استراتيجية مشتركة

وأضاف ولي العهد الكويتي، خلال كلمته في قمة جدة للأمن والتنمية، بمشاركة الرئيس السيسي، إنَّ الدول العربية الشقيقة المشاركة في القمة تجمعنا معها رؤية مشتركة ووحدة مصير وأمن شامل وهي الأردن ومصر والعراق.

وأشار إلى أنَّ العلاقات الخليجية الأمريكية شهدت إنجازات كبيرة، لافتًا إلى أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية أدت دورًا بارزًا في التصدي للعدوان ورد الطغيان في ملحمة لن ينساها التاريخ جنبًا إلى جنب مع إخواننا مجلس التعاون وعلى رأسها السعودية والدول العربية والشقيقة والصديقة وكل الدول المحبة للحرية والسلام في عملية تحرير دولة الكويت من غزو النظام العراقي الغاشم عام 1990.

مشعل الأحمد: الكويت تفتخر بانتمائها لمجلس التعاون الخليجي

ولفت إلى أن الكويت تفتخر بانتمائها لمجلس التعاون الخليجي وبما حققه هذا الكيان الأخوي المتين من إنجازات مشهودة لسنوات عديدة تزيد عن عقود أربعة عبر فيها أعضاؤه عن لحمة الدم والنسب والدين ووحدة المصير إلى بر الأمان محققين النهضة والازدهار لشعوبها ومتضامنين في قضاياها المشتركة ومتفاهمين برؤية وعمل مشترك.

وتابع: «نتابع عن كثب مستويات التعاون الخليجية الأمريكية التي شهدت نموا متميزا يدفعنا إلى مواصلة بحث سبل تطويرها للارتقاء بمقومات التعاون الخليجي الأمريكي على كل الأصعدة والمجالات».

وواصل: «إننا في دول مجلس التعاون نأمل بأن تكون هذه القمة بداية لانطلاقة جديدة لمعالجة قضايا المنطقة التي استغرقت عقودا طويلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».