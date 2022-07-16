أمير قطر في قمة جدة: الاحتكام إلى القانون الدولي يوفر على الإنسانية المآسي

قال الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، إنّ العالم يواجه تحديات تضعه على المحك، وتحتم على المجتمع الدولي تعزيز التعاون بين الدول لإيجاد حلول عادلة وواقعية للقضايا العالمية واحترام ما استقر في القيم البشرية من قيم وأعراف.

لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات

وأضاف أمير قطر خلال كلمته في قمة جدة، أنّه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في ظل النزاعات، وأن احتكام أطراف النزاعات لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يوفر على شعوبها وعلى الإنسانية جمعاء الكثير من الضحايا والمآسي.

القانون الدولي قانون عرفي لا يلزم إلا من تدفعه مبادئه أو محدودية قدراته للالتزام به

وتابع أمير قطر أنَّ القانون الدولي قانون عرفي لا يلزم إلا من تدفعه مبادئه أو محدودية قدراته للالتزام به، ومنذ نهاية الحرب الباردة تتحاور الدول حول ضرورة تحالفات لقوى دولية ملتزمة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة قادرة على فرض هيبتهما على نحو غير انتقائي بحيث لا تخضع لمصالح دول بعينها.