رئيس التحرير

محمود مسلم

أمير قطر في قمة جدة: لم يعد ممكنًا تفهُّم استمرار الاحتلال في أراضي فلسطين

كتب:

شريف سليمان
02:42 م | السبت 16 يوليو 2022
أمير قطر

أمير قطر

قال الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، إنَّ للحرب في أوكرانيا ضحايا مباشرين وغير مباشرين، فقد ساهمت في مفاقمة أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى كوارث إنسانية، ولا سيما حالة الدول النامية مستوردة الغذاء والنفط.

أمير قطر: ندعم الجهود السياسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف أمير قطر، خلال كلمته في قمة جدة، أنَّ قطر تدعم الجهود السياسية لإنهاء هذه الحرب، ولن تدخر جهدًا لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة، مؤكّدًا أهمية العلاقات الخليجية والعربية عمومًا مع أمريكا وضرورة الحفاظ عليها وتعميقها.

وتابع: «لا يخفى على أحد الدور المحوري لأمريكا في الشرق الأوسط والعالم»، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ضروري ليس لها فحسب، بل للمجتمع الدولي بأسره.

أمير قطر: نؤكّد موقفنا الثابت بتجنيب الخليج والشرق الأوسط مخاطر التسلح النووي

وواصل: «نؤكّد موقفنا الثابت بتجنيب الخليج والشرق الأوسط مخاطر التسلح النووي، وحل الخلافات في منطقتنا بالحوار القائم على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية وتعزيز مصالحنا المشتركة والمشاركة في تحمل المسؤوليات».

وأشار إلى أنَّ المخاطر المحيطة بالمنطقة تتطلب إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية التي تشغل مكانة مركزية لشعوب عالمينا العربي والإسلامي وقوى السلام في العالم أجمع، مشددًا على أنَّها قضية عادلة وذات حملة رمزية كثيفة في الوقت ذاته، وسيظل أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار قائمًا ما لم تتوقف إسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي، ولم يعد ممكنًا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

اقرأ المزيد:

أمير قطر في قمة جدة: الاحتكام إلى القانون الدولي يوفر على الإنسانية المآسي

أمير قطر يصل السعودية للمشاركة في قمة جدة

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر

الرئيس السيسي يودع أمير قطر بمطار القاهرة بعد زيارة رسمية لمصر

بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر في قصر الإتحادية

عاجل .. الرئيس السيسي يستقبل أمير دولة قطر في قصر الاتحادية

تفاصيل زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لمصر

عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر في مطار القاهرة

بث مباشر.. السيسي يستقبل أمير قطر في زيارة رسمية لمصر
بقلم شريف سليمان