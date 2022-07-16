أمير قطر في قمة جدة: لم يعد ممكنًا تفهُّم استمرار الاحتلال في أراضي فلسطين

قال الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، إنَّ للحرب في أوكرانيا ضحايا مباشرين وغير مباشرين، فقد ساهمت في مفاقمة أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى كوارث إنسانية، ولا سيما حالة الدول النامية مستوردة الغذاء والنفط.

أمير قطر: ندعم الجهود السياسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وأضاف أمير قطر، خلال كلمته في قمة جدة، أنَّ قطر تدعم الجهود السياسية لإنهاء هذه الحرب، ولن تدخر جهدًا لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة، مؤكّدًا أهمية العلاقات الخليجية والعربية عمومًا مع أمريكا وضرورة الحفاظ عليها وتعميقها.

وتابع: «لا يخفى على أحد الدور المحوري لأمريكا في الشرق الأوسط والعالم»، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ضروري ليس لها فحسب، بل للمجتمع الدولي بأسره.

أمير قطر: نؤكّد موقفنا الثابت بتجنيب الخليج والشرق الأوسط مخاطر التسلح النووي

وواصل: «نؤكّد موقفنا الثابت بتجنيب الخليج والشرق الأوسط مخاطر التسلح النووي، وحل الخلافات في منطقتنا بالحوار القائم على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية وتعزيز مصالحنا المشتركة والمشاركة في تحمل المسؤوليات».

وأشار إلى أنَّ المخاطر المحيطة بالمنطقة تتطلب إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية التي تشغل مكانة مركزية لشعوب عالمينا العربي والإسلامي وقوى السلام في العالم أجمع، مشددًا على أنَّها قضية عادلة وذات حملة رمزية كثيفة في الوقت ذاته، وسيظل أهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار قائمًا ما لم تتوقف إسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي، ولم يعد ممكنًا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية.