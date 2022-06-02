«إسكندر» و«جافلين» تعرف على أبرز الأسلحة المستخدمة في حرب روسيا وأوكرانيا

أعادت تصريحات الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، حول مد أوكرانيا بأسلحة جديدة أكثر دقة مثل صواريخ «جافلين وهيمارس»، إلى الأذهان قائمة الأسلحة المستخدمة في الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها في منح أوكرانيا صواريخ ذات فعالية ودقة عالية تمكنها من خوض المعركة مع الدب الروسي الذي يمتلك ترسانة أسلحة أكثر فاعلية ودقة وسرعة في الوقت ذاته.

أبرز الأسلحة المستخدمة في الحرب الروسية الأوكرانية

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير أبرز الأسلحة المستخدمة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

1) نظام جافلين

يعد نظام جافلين سلاحا مضادا للدبابات، ويمكن حمله على الكتف بسهولة، ويمكن من خلاله إطلاق صواريخ حرارية، تصل إلى إصابة أهداف على بعد 4 كيلومترات، وهذا النوع من الأسلحة أمدت به الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا ومن المتوقع أن تصل شحنات جديدة منه إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.

2) صواريخ هيمارس

راجمات صواريخ متحركة عالية الحركة، من المتوقع أن تمد بها الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا، قريباً، ويعد هذا النظام نوعا من المدفعية الصاروخية غير الموجه، ويمكن لهذا النظام من الراجمات إصابة أهداف على بعد 80 كيلومتراً بدقة، وهو الأمر الذي أغضب روسيا رغم تأكيدات أوكرانيا بأنها لن تستخدم الصواريخ لضرب أهداف روسية داخلية.

3) مدافع هاورتز

وهي نوع من المدافع يعتمد عليها الجيش الأوكراني منذ الاتحاد السوفيتي ويمتلك أيضاً الجيش الروسي هذا النوع من الأسلحة.

4) صواريخ يو توشكا

صواريخ باليستية قصيرة المدى تمتلكها أوكرانيا من أيام الاتحاد السوفيتي، وتحمل هذه الصواريخ رأساً متفجراً لكن دقة الإصابة لدى هذا الصاروخ ضعيفة مقابل مقارنتها

بالصواريخ الروسية الحديثة.

كاليبر كروز.. إصابة وتدمير أهداف على بعد أكثر من ألفي كيلومتر

4) صواريخ كاليبر كروز

تمتلك روسيا هذا النوع من الصواريخ والتي تعد من الأسلحة الدقيقة وتمتلك قوة تدميرية هائلة، كما أن هذه النوعية من الصواريخ قادرة على إصابة وتدمير أهداف على بعد أكثر من ألفي كيلومتر، كما تمتلك قدرة كبيرة على تجاوز أنظمة الدفاع الجوي.

5) صواريخ إسكندر

وهي من الصواريخ التي يمتلكها الجيش الروسي، ويصل مداها إلى 500 كيلو متر، ولديها قدرة عالية على المناورة، كما أنها مزودة بتقنيات تساعد على الهرب من أنظمة الدفاع الجوي.

وتم تصميم هذا الصاروخ الذي يحمل رأسا متفجرا، لتدمير عدة أهداف متنوعة مثل أنظمة الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى، والطائرات والمروحيات في مراكز القيادة والمطارات ومراكز الاتصالات، إضافة إلى المباني الكبيرة والمنشآت المحصنة، ويحمل رأساً متفجرا بقدرة تدميرية هائلة.