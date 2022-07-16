تفاصيل العثور على 4 أطفال أحدهم بالحبل السرى وآخر توفى بسوهاج

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج على 4 أطفال رضع وحديثي الولادة بمركز دار السلام، خلال الفترة القليلة الماضية، بحسب ما أكد أبو السعود الديب، رئيس لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت.

وقال «الديب» إنه تم العثور على الطفل الأول في عمر أيام، وتم تحويله إلى مستشفى طما المركزي لإجراء الفحص الطبي، ثم تم تسليمة لدار «سلامة عبدالله» لرعاية الأيتام بمحافظة سوهاج، عقب إنهاء إجراءات أوراقة الثبوتية.

وفاة طفل غير مكتمل النمو بمستشفى أخميم

أما الطفل الآخر فكان يبلغ حوالي شهر من عمره عند العثور عليه، وأكد رئيس لجنة حماية الطفل بدار السلام أنه تم تحويلة للفحص الطبي بمستشفى دار السلام المركزي، ومازال بالمستشفى إلى الآن، لحين توفير مكان له بإحدى دور رعاية الأيتام في سوهاج.

وأشار إلى أن الطفل الثالث تم العثور عليه بعمر أيام، وتم تحويل لمستشفى أخميم المركزى لفحصه، وتبين أنه يعاني من عدم كتمال النمو ومشاكل تنفسية، فتم وضعه داخل إحدى الحضانات بقسم الأطفال المبتسرين بالمستشفى، ولكنه لفظ أنفاسة الأخيرة.

وأضاف «الديب» أن الطفل الرابع تم العثور عليه أثناء عطلة عيد الأضحى، وكان مازال بالحبل السري، وتم تحويله إلى مستشفى أخميم المركزي لفحصة طبياً، واستخراج الأوراق الثبوتية له، حيث تم إثبات الطفل باسم رباعي فقط، دون اسم الأم.

إجراءات العثور على طفل حتى إثباته

وعن الإجراءات المتبعة عند العثور على طفل، أفاد رئيس لجنة حماية الطفلة بمركز دار السلام، في تصريحاته لـ«الوطن»، بأنه يجب على الأهالي تسليم الطفل إلى نقطة الشرطة، حيث تبدأ الأجهزة الأمنية في البحث عن ذويه، والتحري حول من كانت بفترة حمل بالقرية، أو من وضعت داخل المستشفى المركزي، كما يتم استدعاء القابلات لسؤالهن.

وأضاف أنه عند عدم العثور على معلومات تفيد نسب الطفل، حيث أنع عادةً ما يتم إلقاء الطفل من خارج القرية، فيتم تحويل الطفل إلى مستشفى عام، لفحصة واستخراج أوراق ثبوتية له، بواسطة اللجنة، ثم يتم تحويله إلى إحدى دور الرعاية بمحافظة سوهاج، وعند تعذر وجود مكان بدار الرعاية يبقى الطفل بالمستشفى لحين تبني طفل من الدار، وتوافر مكان للطفل الجديد.