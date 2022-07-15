تفاصيل إيقاف 50 حالة زواج قاصرات في سوهاج

تختص لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بحماية حقوق الطفل عامة، حيث تستقبل اللجنة الشكاوى للعمل على حلها داخل المركز.

70% من الشكاوى زواج قاصرات

وقال أبوالسعود الديب، رئيس لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن منع زواج القاصرات يحتل أكثر من 70% من حالات الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها اللجنة للعمل على حلها، مضيفًا أنه تم منع أكثر من 50 حالة زواج قاصرات بمركز دار السلام خلال الفترة الماضية، آخرها أمس حيث تم إيقاف زفاف فتاة ذات 14 عامًا، كان مقررًا اليوم، وتم أخذ التعهدات اللازمة على ولي أمرها لعدم إتمام زفاف الطفلة رسميًا قبل بلوغ السن القانوني للزواج.

وعن إجراءات التبليغ عن زواج القاصرات بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج وما تتخذه وحدة الطفل من إجراءات عقب تلقى البلاغ، موضحًا أنه يتم استقبال البلاغ من خلال خط نجدة الطفل أو من خلال زيارة الوحدة والتبليغ أو من خلال صفحة «الفيسبوك» للجنة.

إجراءات اللجنة لمنع الزواج

وأفاد البلاغ بنية ولى أمر الطفله بإتمام الزواج ويحدد الموعد وبيانات ولي الأمر، وعلى الفور تقوم اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج باستدعاء ولى أمر الطفلة والعريس المتقدم إلى مقر اللجنة الفرعية، وأخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانوني وتحملهم المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، وأنهم فى حالة نيتهم إتمام الزواج بعد توقيعهم الإقرارات سواء فى الموعد أو قبل بلوغ الطفله السن القانونية سيتم عمل مذكرة قانونية ضدهم مع رفع الإقرارات الموقعة منهم للنيابة المختصة لإيقاف الزواج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،كما تقوم اللجنة بتوعية الأب والعريس بخطورة وأضرار الزواج المبكر النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات ، قبل نضوجهن وبلوغهن السن القانونى .

رفض الزوج تسجيل الأبناء

وأضاف «الديب» أنه يتم تلقى شكاوى عقب وقوع الزواج، حيث يتخذ الإجراء القانونى ضد الأب والزوج ، ويتم إثبات الأطفال مؤكدًا أن الفتاة هي الخاسر الوحيد بذلك ، حيث عرضت الكثير على الحالات على اللجنة، يرفض الزوج تسديل الأبناء أو الاعتراف بالزواج، مما يحول مسار الشكوى للدعم القانونى لإثبات الزواج، من أجل إثبات الأطفال.

خط نجدة الطفل وطرق الإبلاغ

وناشد «الديب» المواطنين للابلاغ عن أي خطر أو أى شكاوى متعلقه بالطفل عن طريق الإتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنه الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام .