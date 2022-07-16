تسليم 17 نقطة إسعاف جديدة بقرى مبادرة «حياة كريمة» بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تسليم 17 نقطة إسعاف جديدة بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، من إجمالي 35 نقطة إسعاف مدرجة بقرى الـ7 مراكز المستهدفة، ما بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة على الوضع القائم.

تسليم 17 نقطة إسعاف من أصل 35

وأوضح الدكتور هاني فؤاد مدير فرع هيئة الاسعاف المصرية بسوهاج، أن الهيئة تسلمت 17 نقطة إسعاف، مشيرا إلى أنه تم التشغيل الفعلي لـ8 منها، وهي نقطة إسعاف قرية برديس، ونقطة إسعاف قرية عرابة أبيدوس بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، ونقطة إسعاف مركز جرجا الرئيسي، ونقطة إسعاف بيت داوود بجرجا، ونقطة إسعاف بناويط، ونقطة إسعاف أولاد إسماعيل، والبطاخ، بالمراغة، وأم دومة بطما.

تشغيل نقاط الأسعاف المستلمة

ولفت إلى التجهيز لتشغيل باقي النقاط المستلمة بمراكز سوهاج، وهي أولاد بهيج، وجرجا السريع بجرجا، وروافع العيساوية بالمنشاة، والبلابيش قبلي، والسلام، وأولاد سالم بحري، وأولاد يحيي، ودار السلام، بمركز دار السلام، والرياينة بطما.

توزيع نقاط الإسعاف بالمراكز

يذكر أن توزيع نقاط الإسعاف على المراكز المستهدفة، جاءت بواقع 6 نقاط إسعاف بقرى مركز دار السلام، و4 نقاط بقرى مركز البلينا، و6 نقاط بقرى مركز طما، و4 نقاط بقرى مركز المراغة، و5 نقاط إسعاف بقرى مركز ساقلتة، و6 نقاط بقرى مركز المنشأة، بالإضافة إلى 4 نقاط إسعاف بقرى مركز جرجا.