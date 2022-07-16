الرئيس الأمريكي يغادر السعودية بعد انتهاء قمة جدة للأمن والتنمية

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن جدة في ختام قمة جدة للأمن والتنمية بعد زيارة للسعودية استغرقت يومين، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

أمير منطقة مكة في وداع الرئيس الأمريكي

وكان أمير منطقة مكة في وداع الرئيس الأمريكي جو بايدن بمطار الملك عبدالعزيز في جدة

قمة جدة للأمن والتنمية

وانعقدت قمة جدة للأمن والتنمية بالسعودية اليوم، وبحثت المستجدات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.