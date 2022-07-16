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محمود مسلم

الرئيس الأمريكي يغادر السعودية بعد انتهاء قمة جدة للأمن والتنمية

كتب:

سحر المكاوى
03:57 م | السبت 16 يوليو 2022
بايدن وولى العهد السعودى

بايدن وولى العهد السعودى

غادر الرئيس الأمريكي جو بايدن جدة في ختام قمة جدة للأمن والتنمية بعد زيارة للسعودية استغرقت يومين، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

أمير منطقة مكة في وداع الرئيس الأمريكي

وكان أمير منطقة مكة في وداع الرئيس الأمريكي جو بايدن بمطار الملك عبدالعزيز في جدة 

قمة جدة للأمن والتنمية

وانعقدت قمة جدة للأمن والتنمية بالسعودية اليوم، وبحثت المستجدات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

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بقلم سحر المكاوى