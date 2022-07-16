حصاد تربيته أودى بحياته.. تفاصيل مقتل خال على يد ابني شقيقته بالمنوفية

معالم الحزن والصدمة حلَّت على وجوه أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية، خلال تأديتهم واجب العزاء في ضحية ابني شقيقته، كل منهم يتذكر موقفًا جمعه بالضحية، وذلك بعدما استيقظت القرية على فاجعة مقتل الضحية بطريقة بشعة على يد ابني شقيقته، اللذين تجردا من مشاعر الإنسانية والرحمة.

حصاد التربية أودى بحياته

الود والمحبة صفتان كانتا تغلفان علاقة الضحية بشقيقته، كان يعتبر ابنيها بمثابة ابنيه، مرت الأيام وكبر الشابان وتربيا على يد شقيق والدتهما «خالهما»، لم يكن يعلم أن حصاد تربيته سيودي بحياته بطريقة بشعة وهي القتل، ربى شيطانين على يده، حتى تمكنا من إزهاق روحه وتركه جثة هامدة.

الخلافات العائلية تسببت بمقتل الخال

طرقت الخلافات باب الضحية وأبناء شقيقته، أصبحوا في صراع دائم بسبب الخلافات العائلية بينهما، تسلل الشيطان لعقل الشقيقين وزرع في خلدهما فكرة التخلص من خالهما والانتهاء من هذه الخلافات، فكرا كثيرًا في طريقة للتخلص منه دون أن يعلم أحد بارتكابهما للجريمة البشعة.

التسلل ليلًا لمنزل الضحية وإزهاق روحه

تسلل الشقيقان لمنزل خالهما ليلًا، وتمكنا من تنفيذ خطتهما للتخلص منه وإزهاق روحه في غضون دقائق معدودة، وفرا هاربين تاركين إياه جثة هامدة، جريمة تجردت منها الرحمة والإنسانية، جريمة تثبت عدم صحة مقولة «الخال والد»، هنا أصبح الخال ضحية أبناء شقيقته، أصبح «الخال المغدور».

ضبط عاطلين قتلا خالهما عمدًا

كانت مديرية أمن المنوفية، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بتمكن مباحث مركز تلا بمديرية الأمن، من ضبط عاطلين قتلا خالهما بسبب خلافات عائلية بينهما بقرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إحالة المتهمين إلى الجنايات

وقررت اليوم نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، إحالة عاطلين تجردا من المشاعر الإنسانية وقتلا خالهما في قرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، نتيجة خلافات عائلية، إلى محكمة جنايات شبين الكوم للمحاكمة.