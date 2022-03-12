كشف ملابسات واقعة مقتل شخص بالمنوفية وآخر في الجيزة 

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا، بمديرية أمن المنوفية، بالعثور على جثة أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة المركز، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 7 قضايا «شروع في قتل ومخدرات» بإحدى الزراعات الكائنة بإحدى القرى بدائرة المركز وبها عيار ناري.

خلافات مالية تنهي حياة عامل في المنوفية

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل.

عقب تقنين الإجراءت تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات، 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام السلاح المضبوط، لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه.

كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالجيزة

كما كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بمقتل حارس بمزرعة كائنة بإحدى القرى بدائرة المركز إثر إصابته بطلق نارى، واتهام أهليته لأحد الأشخاص، مقيم بذات القرية، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه أخذًا بالثأر فى الخصومة الثأرية بين العائلتين.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم المشار إليه وشقيقه، عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما بمأمورية أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة في الواقعة، وبحوزتهما بندقية آلية وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خصومة ثأرية.