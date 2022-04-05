مقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بين تجار مخدرات وأهالي قرية بالمنوفية

شهدت قرية شعشاع التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، مقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بين عدد من المواطنين وعاطلين، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، وعلى الفور جرى إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى مكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

مصدر أمني يكشف تفاصيل الواقعة

وأشارت مصادر أمنية، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى وقوع مشاجرة بالأسلحة بين عدد من المواطنين، قتل على أثرها شخصًا فيما أصيب آخرون بسبب الاشتباكات، موضحًا أن الأجهزة الأمنية انتقلت إلى القرية واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية في المنوفية تكثف جهودها لضبط المتهمين في الواقعة، بتنسيق كامل بين كافة الأجهزة، موضحة أن القيادات الأمنية في المنوفية تتابع الوضع أولًا بأول لضبط المتهمين في الواقعة.

تشكيل فريق بحث للقبض على المتهمين

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشاجرة بين مواطنين في قرية شعشاع التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى القرية وفق توجيهات اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، والعميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من المواطنين، وعلى الفور وجّه مدير أمن المنوفية، بتشكيل فريق بحث جنائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.