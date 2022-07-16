مصطفى موسى: السيسي وضع خارطة طريق استقرار المنطقة بقمة جدة

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم في قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وجميع قيادات دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق.

خارطة طريق مصرية رائدة

وأكد موسى، أن الرئيس السيسى أعلن اليوم خارطة طريق مصرية رائدة تستهدف منطقة أكثر استقرارا وازدهارا تتأسس على خمسة محاور أساسية مهمة في مقدمتها العمل على تأسيس الدوله الفلسطينية على حدود الرابع من يونيه عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيز الدولة الوطنية ذات الهوية الجامعة، ونبذ النعرات الطائفية المتطرفة والتصدي لها بقوة وحزم، واتخاذ الخطوات الفاعلة نحو منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الإرهاب والتصدي لداعميه من الدول وعدم التهاون معهم، وتعزيز التعاون والتضامن الدولي لمواجهة القضايا الأربعة «الغذاء والطاقة والأمن المائي وتغير المناخ» بهدف احتواء تبعات تلك الأزمات والتصدي لها.

أمن منطقة الخليج

وأضاف رئيس حزب الغد، أن الرئيس أكد اليوم أن أمن منطقة الخليج مرتبط بأمن مصر، والأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، كما أكد حرص مصر على دعم الأمن القومي العربي، وأدان الاعتداءات الحوثية على السعودية والإمارات واستخدام إيران للميلشيات الشيعية في ربوع المنطقة، ومواجهة كافة التدخلات في دول المنطقة من قبل الجميع.

وأكد موسى، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم، كلمة مصر كلها ورؤية شعبها، فقد عبر الرئيس عنا جميعا، بالإضافة إلى أن الرؤية المصرية لاستقرار المنطقة تتسم بالعلمية والمنطقية والصراحة والشفافية والموضوعية، وتضع الأسس لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا.