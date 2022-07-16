نواب عن مشاركة الرئيس في قمة جدة: تناولت تحديات المنطقة وسبل حلها

أشاد نواب برلمانيون بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية التي جرى عقدها اليوم، بحضور قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، لبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

رئيس لجنة الشئون العربية يشيد بكلمة الرئيس في قمة جدة

قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، إن قمة جدة للأمن والتنمية تأتي في توقيت هام وحساس لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، مؤكدا على الأهمية البالغة التي تنطوي عليها مشاركة الرئيس السيسي في القمة.

ونوه المغازي، في تصريحات لهبالملفات المطروحة أمام القمة لبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

وأشار رئيس عربية البرلمان، إلى الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها لقاءات الرئيس، مع الرئيس الأمريكي بايدن في زيارته الأولى للمنطقة.

واختتم النائب يسري المغازي، بالتأكيد على أن مشاركة مصر في القمة، يدل على ريادتها العربية والدولية وثقل دورها في كافة الملفات بالمنطقة، وحرص مصر البالغ على تطوير المشاركة بين الدول العربية وواشنطن على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة، لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، والتي تزايدت حدتها بكل خطير عالميا.

حته: كلمة الرئيس تضمنت رؤية مصر لحل مشاكل المنطقة

وقال النائب أحمد حته عضو مجلس النواب، في تصريح اليوم إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت رؤية مصر لحل مشاكل المنطقة، وإيجاد حلول لإنهاء الصراعات التي تواجهها المنطقة، من أجل تعزيز الاستقرار وتحقيق التكامل والازدهار لكل دول المنطقة وانهاء النزاعات.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت رؤيته لحل المشاكل التحديات التي تعاني منها المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل يضمن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، بجانب وضع حلول لمواجهة قضايا الأمن الغذاائي ومواجهة أزمة الغذاء كما تضمنت الكلمة جهود مصر وسبل مواجهة آثار ظاهرة التغير المناخي.

أبو زيد: كلمة الرئيس تؤكد رؤية مصر في مواجهة الإرهاب

وأشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشاركة الرئيس السيسي في قمة جده للأمن والتنمية وكلمته التي ألقاها وأكدت على رؤية مصر في مواجهة الإرهاب ومؤيديهم الذين يوفرون لهم المال والسلاح ، فضلا عن وضع العالم أمام مسؤولياته في مواجهة أزمة الأمن والغذاء، خاصة في ظل ظاهرة التغير المناخي التي ستزيد من أعباء الدول النامية.

وأوضح النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان ل، أن تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن على مكانة مصر في منطقة الشرق الأوسط ودورها المحوري في ظل قيادة الرئيس السيسي، يؤكد مكانة مصر الكبرى بين دول العالم والجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد في محاربة الإرهاب وبناء الجمهورية الجديدة ، فضلا عن نجاح الدولة المصرية في عدم استخدام الدول الكبرى حقوق الإنسان لممارسة الضغوط السياسية .

وأكد أبو زيد ، أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية عمل اتفاق قانوني ملزم في أزمة السد الأثيوبي يؤكد عدم تفريط مصر في حقوقها المائية واستخدامها كل الوسائل المشروعة من أجل الحفاظ على حقوق شعبها في مياه نهر النيل دون الإضرار بحق الشعوب الأخرى في التنمية .