نواب البرلمان: كلمة الرئيس السيسي حددت دور مصر في مواجهة الإرهاب

علَّق عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في قمة جدة للأمن والتنمية، وما تضمنتها من محاور لعلاج عدد من الأزمات التي تواجهها المنطقة.

وأشار النواب إلى أن الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسى، اليوم، خلال قمة جدة تضمنت أهمية مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف بشتى أنواعه.

مواجهة حاسمة مع الإرهاب

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية المحاور التي شملها حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقمة جدة، وبالأخص ما يتعلق بتجربة مصر في مجال حقوق الإنسان وتمكين المرأة المصرية والشباب.

وأوضح الطماوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت الحديث عن ضرورة نبذ التطرف والإرهاب باعتباره جزءًا حتميًا من المواجهة خلال المرحلة الراهنة.

ملف سد النهضة وتحديات الأمن المائي

فيما أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن العالم والشعوب العربية طالعوا كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي باهتمام بالغ نظرًا للدور الذي تمثله مصر في المنطقة العربية.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في جدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي تطرق لعدد من القضايا على رأسها قضية سد النهضة، والموقف المصري الثابت بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية

وشددت النائبة هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، على الدور القيادي الذي تلعبه مصر داخل المنطقة، والتأكيد أن مصر ستظل شريكًا أساسيًا للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

وقالت أبو السعد لـ«الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا على طرح القضية الفلسطينية على مائدة الحوار في قمة جدة، والتي تشارك فيها عدد من الدول، لافتة إلى تأكيد القيادة السياسية على ضرورة إقامة دولة فلسطينية تعيش بجانب دولة إسرائيل وهو ما سينعكس بآثاره على استقرار المنطقة وأمنها.

ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أشار في كلمته بقمة جدة، اليوم، إلى مخاطر الإرهاب واعتباره تحديًا رئيسيًا عانت منه الدول العربية على مدار عدة عقود.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية التزام مصر بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بكل أشكاله، بهدف القضاء على جميع تنظيماته والميليشيات المسلحة المنتشرة.

بدوره، أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة جدة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة مجلس التعاون الخليجي وملك الأردن ورئيس وزراء العراق، تعبر عن مكانة مصر الكبرى بين دول العالم والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل جميع القضايا التي تواجه دول المنطقة.

وأضاف فتحي، خلال بيان اليوم السبت، أن الرئيس السيسي طرح 5 محاور رئيسية تشغل اهتمام كل مواطن مصر وعربي لإنهاء حالة الصراع والحروب في المنطقة، فضلا عن وضع العالم أمام مسؤولياته في مواجهة أزمة الأمن والغذاء، خاصة في ظل ظاهرة التغير المناخي التي ستزيد من أعباء الدول النامية.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن قمة جدة تعطي فرصة لتبادل وجهات النظر والتشاور بين الدول المشاركة للتنسيق بينها، كما أنها أعطت فرصة لعرض الرؤية المصرية أمام العالم التي أكدت ضرورة التعاون لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة التي تفرض التعاون بشكل بناء لمواجهتها.

وأشار النائب أحمد فتحي إلى أن دول العالم بدأت تتفهم للرؤية للمصرية بضرورة القضاء على الميليشيات المسلحة وفرض العقوبات على الدول الداعمة والممولة للإرهاب لإنهاء الصراعات بالمنطقة.