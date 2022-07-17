محال تجارية ووحدات إدارية متاحة من الإسكان.. مكانها وطريقة الحصول عليها

في إطار التيسير على المواطنين ومساعدتهم لتكوين ممتلكاتهم الخاصة، أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، طرح عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية والمهنية للبيع بمدينة أسيوط الجديدة.

وفيما يلي نعرض أبرز تفاصيل تلك المحال التجارية والوحدات الإدارية التي أعلنت طرحها وزارة الإسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل محال تجارية من الإسكان

وذكرت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، في بيان نشرته وزارة الإسكان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل تلك المحال والوحدات التجارية، والتي جاءت كما يلي:

وقالت رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، إنه تم طرح 14 محلاً تجاريا بمساحات تتراوح من (21م2 إلى 101م2)، بالإضافة إلى 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (33م2 : 63م2) بالمناطق المختلفة بمدينة أسيوط الجديدة.

كما تم طرح كافيتريا بمحطة نهاية الخطوط بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة.

ومن المقرر أن يتم تلك الوحدات والمحال المذكورة سابقا، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو المقبل، وفقا لما أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كيفية الحصول على الوحدات التجارية

وعلى الراغبين في الحصول على الوحدات والاشتراك في المزاد العلني فعل ما يلي وفقا لما قالته رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.

وأتاحت وزارة الإسكان الحصول على كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، لمن يرغب من المواطنين في التقدم لحجز المحال والوحدات والكافيتريا، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة وفرص العمل لقاطني المدينة الجديدة.