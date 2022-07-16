حبس المتهمين باحتجاز شخص وطلب فدية من أهله في الهرم 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة استدراج شخص واحتجازه للحصول على فدية بالهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها النهائية حول الواقعة.

فدية مليون جنيه وصور عارية

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة الهرم من شقيق المجني عليه يفيد بتغيب شقيقه مقاول يبلغ من العمر 48 سنة، حيث تغيب من يوم الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالات على هاتفه المحمول من رقم مجهول، وطالبه شخص لا يعلم هويته بدفع مبلغ مالي قدره مليون جنيه كفدية مقابل إطلاق سراح المجني عليه، كما أرسل المتهمون صورة لشقيقه عاريا ومقيد اليدين.

ضبط المتهمين وتحرير المجني عليه

وبعمل التحريات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية، تبين استدراج سيدة للمجني عليه واحتجازه بمساعدة 4 آخرين، وأجبروا الضحية على التوقيع على إيصالات أمانة، وصوروه عاريا، وطلبوا فدية من شقيقه لإطلاق سراحه، وبتكثيف الجهود تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكن المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وتم تحرير المجني عليه وضبط 5 متهمين «3 سيدات و2 ذكور»، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

علاقة غير شرعية وراء الواقعة

كما كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، مكان احتجاز المجني عليه بشقة في الطوابق.

وتبين أن المجني عليه مرتبط بعلاقة غير شرعية بإحدى المتهمات، وأنها استدرجته للشقة لقضاء سهرة حمراء، وعقب وصوله اعتدى عليه باقي المتهمين، وهددوه بسلاح أبيض، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، ثم صوروه عاريا، وتم ضبط الإيصالات وهواتف المتهمين التي تحتوي على الصور، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.