سيدة تحتجز عشيقها وتطلب فدية من شقيقه في الهرم: «عايزه مليون جنيه»

استدرجت سيدة بمنطقة الهرم، أحد الأشخاص بحجة قضاء سهرة حمراء بشقتها، ثم استعانت بـ4 أشخاص آخرين، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، وصوروه عاريا، وطلبوا فدية من شقيقه لإطلاق سراحه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين.

بداية البلاغ

تلقى العقيد محمد الصغير مفتش مباحث قسم الهرم، بلاغا من مقاول أفاد فيه أن شقيقه يبلغ من العمر 48 عاما، تغيب من يوم الأربعاء الماضي، وتلقى اتصالات من هاتفه من متحدث مجهول طالبه بفدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، مشيرا إلى أنه كان يتفاوض معهم على تخفيض مبلغ الفدية، حتى أرسلوا له صورة شقيقه عاريا ومقيد اليدين.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، عن مكان احتجاز المجني عليه بشقة في منطقة الطوابق، وباستهدافها تم تحرير المجني عليه وضبط 5 متهمين «3 سيدات و2 ذكور».

التحريات تكشف وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وإحدى المتهمات

وتبين من التحريات وجود علاقة غير شرعية تربط المجني عليه بإحدى المتهمات، وأنها استدرجته للشقة لقضاء سهرة حمراء، وعقب وصوله اعتدى عليه باقي المتهمين، وهددوه بسلاح أبيض، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، ثم صوروه عاريا، وتم ضبط الإيصالات وهواتف المتهمين التي تحتوي على الصور، وإحالة المتهمين إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.