محافظ القليوبية يتفقد خدمات المستشفى التعليمي وحميات بنها

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمستشفى بنها التعليمي ومستشفى حميات بنها، اليوم السبت، وذلك للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية للمرضى، وانتظام سير العمل، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير التي تتم بمستشفى حميات بنها، وذلك ضمن جهود المحافظة للنهوض بقطاع الصحة، باعتباره من أهم الملفات التي تعمل المحافظة على متابعتها وتطويرها.

تفقد المحافظ أقسام الاستقبال والباطنة والجراحة والعظام وغرفة الطوارئ بمستشفى بنها التعليمي، واطمأن على مدى تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق، والتأكد من مدى توافر كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمترددين.

رفع مستوى الخدمات

وخلال تفقده للأقسام الطبية، أجرى المحافظ حواراً مع عدد من المرضى، للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة، وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقي العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء.

كما اطمأن المحافظ من الدكتورة مديرة المستشفى، على أقسام العمليات، وطبيعة العمليات التي يتم إجراؤها بالمستشفى، مثل عمليات القسطرة والمخ والأعصاب، وقد وجه «الهجان» بسرعة التعاقد مع أساتذة في تخصصات القلب والأوعية الدموية لزيادة عدد العمليات التي تجرى للمرضى.

واطمأن محافظ القليوبية على إجراء عمليات المناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة.

انتظام العمل بحميات بنها

وتابع «الهجان» الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بالمستشفى، والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستفسر المحافظ من مدير المستشفى عن آخر مستجدات أعمال الترميم والتطوير بالمستشفى، موجهاً وكيل مديرية الصحة بمتابعة تسريع الإجراءات للانتهاء من إنشاء الطابقين الرابع والخامس، لإقامة عناية مركزة للأطفال، موجهاً بضرورة تكثيف المرور الميداني على كافة المستشفيات بنطاق المحافظة، خاصةً وأن حالات كورونا بدأت في التزايد، في ضوء البيان الصادر من وزارة الصحة، مشدداً على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والخدمات وتوافر الأدوية للمرضى.

وفي لفتة إنسانيه من محافظ القليوبية، وجه بتخصيص أماكن انتظار حضارية أمام كل مستشفى لأهالي المرضى وذويهم ممن يترددون على المستشفى، لزيارة المرضى بالإضافة إلى توفير مظلات لوقايتهم من حرارة الشمس في فصل الصيف.