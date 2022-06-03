غلق فوري لـ3 مستشفيات خاصة ومركز تخسيس في القليوبية.. مخالفات بالجملة

شنت إدارة العلاج الحر، حملة مكبرة في محافظة القليوبية، أسفرت عن العديد من القرارات والإجراءات، منها غلق مركز لعلاج الآلام والتخسيس والعلاج بالحجامة في شبرا الخيمة، لعدم وجود ترخيص، بالإضافة إلى استخدام مستحضرات طبيعية مجهولة المصدر، وعدم الالتزام بأساسيات مكافحة العدوى في استخدام أدوات الحجامة، وتحرر محضر بقسم الشرطة، لانتحال مسؤل المركز صفة طبيب.

إغلاق مستشفى في شبرا

أغلقت إدارة العلاج الحر، مستشفى خاص في نطاق الإدارة الصحية بشبرا الخيمة أيضا، وتم تحويل الحالات الموجودة إلى مستشفيات تابعة لمديرية الشئون الصحية، في إطار الحملات الرقابية المستمرة، لمديرية الشئون الصحية، على المنشآت الصحية الخاصة، وبناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

مستشفيات خاصة غير مجهزة

خلال الحملة المكبرة، أغلقت إدارة العلاج الحر، أيضا مستشفى خاص، بإدارة الخانكة، ومستشفى آخر بإدارة شبين القناطر، نظرا لعدم جاهزية الاستقبال والطوارئ، حيث لا توجد أدوية طوارئ، ومونيتور أكسجين، بالإضافة إلى أن غرف العمليات لا يتوافر بها الحد الأدنى من التجهيزات اللازمة للعمليات، وسوء مستوى النظافة، بخلاف عدم اتباع إجراءات مكافحة العدوى، ووجد كميات كبيرة جدا من الأدوية والمحاليل المخزنة بشكل سيئ، وبالتالي تم إصدار قرارات الغلق والتنفيذ الفوري لها.