رئيس التحرير

محمود مسلم

غلق فوري لـ3 مستشفيات خاصة ومركز تخسيس في القليوبية.. مخالفات بالجملة

كتب:

حسن صالح
10:30 م | الجمعة 03 يونيو 2022
جانب من حملة العلاج الحر بالقليوبية

جانب من حملة العلاج الحر بالقليوبية

شنت إدارة العلاج الحر، حملة مكبرة في محافظة القليوبية، أسفرت عن العديد من القرارات والإجراءات، منها غلق مركز لعلاج الآلام والتخسيس والعلاج بالحجامة في شبرا الخيمة، لعدم وجود ترخيص، بالإضافة إلى استخدام مستحضرات طبيعية مجهولة المصدر، وعدم الالتزام بأساسيات مكافحة العدوى في استخدام أدوات الحجامة، وتحرر محضر بقسم الشرطة، لانتحال مسؤل المركز صفة طبيب.

إغلاق مستشفى في شبرا

أغلقت إدارة العلاج الحر، مستشفى خاص في نطاق الإدارة الصحية بشبرا الخيمة أيضا، وتم تحويل الحالات الموجودة إلى مستشفيات تابعة لمديرية الشئون الصحية، في إطار الحملات الرقابية المستمرة، لمديرية الشئون الصحية، على المنشآت الصحية الخاصة، وبناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

مستشفيات خاصة غير مجهزة

خلال الحملة المكبرة، أغلقت إدارة العلاج الحر، أيضا مستشفى خاص، بإدارة الخانكة، ومستشفى آخر بإدارة شبين القناطر، نظرا لعدم جاهزية الاستقبال والطوارئ، حيث لا توجد أدوية طوارئ، ومونيتور أكسجين، بالإضافة إلى أن غرف العمليات لا يتوافر بها الحد الأدنى من التجهيزات اللازمة للعمليات، وسوء مستوى النظافة، بخلاف عدم اتباع إجراءات مكافحة العدوى، ووجد كميات كبيرة جدا من الأدوية والمحاليل المخزنة بشكل سيئ، وبالتالي تم إصدار قرارات الغلق والتنفيذ الفوري لها.

اقرأ المزيد:

«صحة القليوبية»: حصر احتياجات قرى المرحلة الثانية من «حياة كريمة»

«صحة القليوبية» تناقش الخطة الوقائية وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

«صحة القليوبية»: تطعيم 1.1 مليون طفل ضد شلل الأطفال بالمحافظة

وكيل صحة القليوبية يتفقد تطوير المنشآت الصحية ضمن «حياة كريمة»

صحة القليوبية تدشن مركزين لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمحطات المترو

صحة القليوبية: إعدام 268 كيلو أغذية فاسدة منعا لتداولها بالأسواق

صحة القليوبية بعد تعدي سائقيها على مراقب مالي: لا أحد فوق القانون

«صحة القليوبية»: ضبط وإعدام 390 كيلو جرام مواد غذائية فاسدة

ضبط وإحضار 10 سائقين بتهمة التعدي على مراقب مالي بـ«صحة القليوبية»

إصابة مدير حسابات «صحة القليوبية» بعد تعدي السائقين عليه بسبب الحوافز
بقلم حسن صالح