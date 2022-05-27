محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات في محيط مستشفيات بنها

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة بنها لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها تبطين الترع ورصف الطرق وأعمال النظافة والإشغالات بالشوارع، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يحرص على القيام بها لدفع الأعمال وتذليل المشكلات والعقبات من أجل تسليم تلك المشروعات والانتهاء منها، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين واستعادة الوجه الحضاري للمدن وتحسين الخدمات بها.

القضاء على العشوائية

وأكد محافظ القليوبية أنه لن يسمح بأي من المظاهر العشوائية أو الإشغالات أو الباعة الجائلين أو المواقف العشوائية وأماكن الانتظار حول أسوار المستشفيات، مشددا على التعامل بحزم في هذا الملف واتخاذ أقصى العقوبات تجاه أي مواطن يقوم باستغلال محيط المستشفيات في إقامة أنشطة مخالفة، وبدأ «الهجان» الجولة بتفقد منطقة أسفل الكوبري الزراعي بمنطقة الفلل بعد إخلاء المنطقة من المضبوطات «السيارات والموتوسيكلات»، حيث تم نقلها بالكامل للموقع الجديد المخصص لها بميت راضي والمقامة على مساحه 3 أفدنة بمركز ومدينة بنها.

أعمال المرحلة الثانية للكورنيش

ووجه المحافظ برفع النيوجيرسي للبدء في أعمال المرحلة الثانية لتطوير كورنيش النيل بمنطقة الفلل، كما تابع أعمال إنشاء نفق ميت راضي أسفل الكوبري الزراعي بمنطقه الفلل، حيث جاري الآن تحويل مسار وتعميق كابلات الكهرباء.

كما تفقد أعمال إنشاء مطلع ومنزل الطريق (القاهرة - الإسكندرية الزراعي) بجوار كوبري الفحص بمنطقة الفلل، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالمدينة.

وخلال الجولة، وجه «الهجان» برفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم الموجودة أسفل الطريق الإقليمي بكفر سعد، مشددًا أنه سيتخذ إجراءات وعقوبات صارمة للمتقاعسين في حالة وجود مخلفات بتلك المنطقة مرة أخرى، مؤكدًا على ضرورة التواجد الميداني وضبط أي سيارة تلقى الرتش بالشوارع، مطالبًا بتكثيف الجهود، خاصة في أيام العطلات لرفع القمامة والرتش من الطرق الرئيسية.

كما تابع أعمال تبطين ترعة الجنابية بميت راضي بطول 21 كيلو مترا بداية من الرياح التوفيقي بمدينة بنها حتى قرية ميت العز بمحافظة الدقهلية، وينفذها الإنتاج الحربي تحت إشراف كلية هندسة بنها.

رصف شارع مستشفى الأمل

وتابع المحافظ التعديلات التي تمت بأعمال الرصف بشارع مستشفى الأمل، حيث أبدى بعض الملاحظات، ومنها رفع المطابق بمستوى الرصف ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة وتخطيط الشارع ووضع العلامات الإرشادية.

ويعتبر شارع الأمل من الشوارع والمحاور المرورية الهامة جدا، حيث يربط منطقة غرب المدينة والكورنيش وشارع معهد الخدمة بمنطقة شرق المدينة والمستشفيات وكلية العلوم واستاد بنها الرياضي، وتبلغ مساحة الشارع (1200) مسطح وتبلغ تكلفة أعمال التأسيس والرصف حوالي 6 ملايين جنيه.

إزالة الإشغالات والأنشطة المخالفة

واختتم المحافظ الجولة بالمتابعة الدورية لإزالة كافة مظاهر الإشغالات والأنشطة المخالفة في محيط مستشفيات بنها التعليمي والأطفال التخصصي والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة ومسجد عمر بن الخطاب ومنطقة شرق الاستاد، حيث تم إزالة جميع الإشغالات بتلك المناطق، وتحرير 13 محضر إشغال للمخالفين.

وجرت مصادرة فروشات الباعة الجائلين وسيارات الكارو وعربات المشروبات حول أسوار تلك المستشفيات وأمام أبوابها، كما تم رفع جميع البلدورات التي يستخدمها الباعة في إقامة تلك الإشغالات وإزالة الأسوار الخشبية والحديدية أمام الكافتيريات بمنطقة شرق الاستاد، مع رفع أكثر من 50 كرسيا و10 شماسي يقومون بافتراشها بالشارع العام.

إجراءات قانونية للمتعدين على الطريق

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص، والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، وأصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين فورا.