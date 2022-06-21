افتتاح مشروعات جديدة في مستشفيات جامعة بنها بتكلفة 50 مليون جنيه

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، بشأن المشروعات الجديدة التي تم افتتاحها في مستشفيات بنها الجامعية.

حيث أوضح التقرير أن جامعة بنها قد افتتحت عدد من المشروعات الجديدة في مستشفيات بنها الجامعية بتكلفة إجمالية بلغت 31,7 مليون جنيه، بالإضافة إلى توريد وتركيب عدد 2 محول كهربائي جديد سعة الواحد ألف كيلو فولت أمبير مع عمل غرفة توزيع للكهرباء من محطة بنها الجديدة إلى المستشفى بها عدد 6 خلايا بالكابلات اللازمة بتكلفة 14,5 مليون جنيه.

جاء افتتاح المشروعات التي قُدرت تكلفتها الإجمالية بـ46,2 مليون جنيه تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب، عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسي لجامعة بنها، والعديد من قيادات جامعة بنها، بجانب بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، والعديد من الشخصيات العامة.

جودة خدمات المستشفيات الجامعية ببنها

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الحرص التام على تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة طاقتها الاستيعابية لكي تتمكن من أداء رسالتها، وتقديم أفضل الخدمات الطبية اللائقة للمواطنين المترددين عليها.

وأوضح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية، والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من خلال القيام بعمليات الإحلال والتجديد والتوسعة اللازمة.

تفاصيل المشروعات الجديد ببنها الجامعي

وكشف "سوسة" عن تفاصيل المشروعات الجديدة موضحًا إنها شملت إحلال وتجديد وتوسعة عناية النفسية والعصبية (وحدة السكتة الدماغية)، وزيادة عدد الأسرة من 6 إلى 12 سرير، وإحلال وتجديد وتوسعة "عناية الكبد" وزيادة عدد الأسرة من 6 إلى 9 أسرة، وإحلال وتجديد وتوسعة "عناية القلب" وزيادة عدد الأسرة من 7 إلى 9 أسرة، بجانب تطوير وتجديد "عناية الصدرية" لاستيعاب 6 أسرة.

مستكملًا أن المشروعات التي تم افتتاحها قد شملت أيضًا إحلال وتجديد "حضانات الأطفال" لاستيعاب عدد 8 محضن.. بجانب إحلال وتجديد "عناية الأطفال" لاستيعاب عدد 9 أسرة، كذلك استحداث وحدة أسنان جديدة بالإضافة إلى توريد وتركيب منظومة للمراقبة بالكاميرات

منوهًا أن هذه المشروعات الجديدة سيكون لها آثرًا إيجابيًا في تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة لمواطني العديد من المحافظات والمترددين على مستشفيات جامعة بنها حيث أن الموقع الجغرافي للمستشفى يجعلها تخدم أبناء محافظة القليوبية بجانب المترددين عليها من المحافظات المجاورة وهي: الشرقية - المنوفية - الغربية.

واختتم رئيس جامعة بنها التقرير موضحًا أن المشروعات ضمت كذلك توريد وتركيب عدد 2 محول كهربائي جديد سعة الواحد ألف كيلو فولت امبير مع عمل غرفة توزيع للكهرباء من محطة بنها الجديدة إلى المستشفى بها عدد 6 خلايا بالكابلات اللازمة.

من جانبه أشار الدكتور محمد الأشهب، عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إلى أن المشروعات الجديدة تستهدف استكمال خطة تطوير المستشفيات للاستمرار في تقديم رعاية صحية متكاملة ومتطورة للمواطنين من خلال ما تضمه المستشفيات من إمكانيات بشرية وعلمية فى مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، أن المستشفيات يتردد عليها أكثر من ألف حالة يوميًا -وبما يزيد عن 350 ألف حالة سنويًا- لتلقي الخدمات الطبية، وأن المشروعات الجديدة من شأنها زيادة ثقة المواطنين في الخدمات الطبية المقدمة لهم.

يُشار إلى أن تاريخ تأسيس مستشفيات جامعة بنها يعود لعام 1981 مع إنشاء أول مباني المستشفى (وهو مبنى مستشفى الرمد حاليًا) والذي أعقب إنشائه القيام بتأسيس العديد من المباني والمستشفيات.

كما إنه من الجدير بالذكر أن جامعة بنها بصدد إنشاء صرح طبي عملاق جديد، وهو مستشفى بنها الجامعي الجديد، المقرر إنشاؤه على كورنيش مدينة بنها، بالقرب من ميدان الإشارة على مساحة أكبر من 9 آلاف متر، وبتكلفة إجمالية قرابة 4 مليارات جنيه، وبتكلفة للمرحلة الأولى تقدر بقرابة مليار و250 مليون جنيه.

وتضم مستشفى بنها الجامعي الجديد عدد من التخصصات الجديدة والمتميزة لتخفيف العبء على مستشفيات بنها الجامعية، واستكمال المنظومة الصحية المقدمة لأبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة من خلال تنفيذ المشروع الذي سيتم طبقًا للأكواد العالمية في مجال إنشاء المستشفيات الجامعية وبأعلى جودة.