رئيس القوى العاملة بالنواب: كلمة السيسي في قمة جدة «خارطة طريق»

أكد عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أعمال قمة جدة للأمن والتنمية، اليوم السبت، بحضور الرئيس الأمريكي جون بايدن ،وضعت العالم أجمع امام مسؤولياته في مواجهة كافة التحديات الراهنة، وتميزت المحاور التي طرحتها مصر بأنها وضعت المنطقة العربية على طريق الاستقرار الشامل والمستدام، ومهدت للبدء معًا فصلًا جديدًا من الشراكة الاستراتيجية، التي تقوم على أسس الثقة والدعم المتبادلين، وإعلاء المصالح المشتركة، وتقاسم الأعباء والمسئوليات، والتضامن، مع الأخذ في الاعتبار ظروف وخصوصية كل مجتمع وتجاربه وأعرافه وعاداته وتقاليده وما يواجهه من تحديات، وبما يتواكب مع مفهوم تكامل الحضارات في زمننا المعاصر.

رؤية مصر تمهد لتنمية حقيقية

وأوضح عبدالفضيل في تصريحات لـ«الوطن» أن رؤية مصر في قمة جدة خارطة طريق، وتمهد لتنمية حقيقية في المنطقة، وتوفر المزيد من فرص العمل التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتوفير فرص استثمارية، وفتح أسواق جديدة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، شريطة تكاتف العالم أجمع لمواجهة معوقات وتحديات تلك التنمية، بعد أن تتابعت الأزمات الإقليمية والعالمية، والتي تفاقمت وازدادت حدتها، مؤخرًا، كجائحة كورونا، وتغير المناخ، وأمن الغذاء، وتفشي النزاعات المسلحة دوليًا وإقليميًا، والتي ألقت بظلالها على البشرية بأكملها، مؤخرًا ومن بينها المنطقة العربية كجزء هام من قلب العالم، وتعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة بما فيها مخاطر انتشار الإرهاب، على نحو يطال استقرار شعوبنا، ويهدد ويؤثر على حقوق الأجيال القادمة.

وثمن عبدالفضيل دعوة الرئيس السيسي العالم أجمع نحو تضافر الجهود المشتركة لتضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد التي أرهقت شعوب المنطقة، واستنفدت مواردها وثرواتها في غير محلها، وأتاحت المجال لبعض القوى للتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، والاعتداء العسكري غير المشروع على أراضيها، والعبث بمقدراتها ومصير أجيالها، آملًا من العالم أجمع أن ينصت ويستجيب لرؤية مصر كأحد الأطراف المشاركة في قمة جدة، التي أكد فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مستقبل الأجيال القادمة.