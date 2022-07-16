محمد منير يبكي على رحيل رفقاء مشواره الفني.. «فقد 3 في سنة»

الفنان محمد منير يبكي، من أكثر الجمل تداولًا خلال الساعات الماضية بعد أن دخل الكينج في حالة من الانهيار التام خلال حفله الغنائي الكبير الذي أقيم في محافظة الإسكندرية أمس الجمعة.

محمد منير يبكي على محمود أبا اليزيد

محمد منير يبكي بسبب تذكره خلال الغناء، واحدًا من أصعب الأعوام التي مرت عليه في تاريخه، وهو الأشهر الـ12 الماضية التي شهدت رحيل 3 من أهم وأقرب الشخصيات لقلبه، وتذكرهم حين قام بغناء «أنا بعشق البحر».

وأولى الشخصيات التي فارقت محمد منير، وكان موته بمثابة سقوط عمود رئيسي في حياة الكينج، هو زوج شقيقته محمود أبا اليزيد الذي كان يعد قاموسًا وبوصلة محمد منير في الحياة، فمنير لم يكن يفعل أي شيء في الحياة دون محمود؛ فهو كان زوج شقيقته وابن عمته ومدير أعماله ومستشاره الإعلامي وخبيره في الحياة العامة، وبرحيله دخل منير في صدمة نفسية عنيفة وأصبح يكره الاحتفال بأي مظهر من مظاهر الحياة.

رومان بونكا سبب نجاحات محمد منير

والشخصية الثانية التى رحلت عن عالمنا وجعلت الكينج محمد منير يبكي هي معتصم كمال نجل شقيقة محمد منير، الذي كان يعتمد عليه الكينج في أمور عديدة بعالمه الفني، ولم يقدر منير على الخروج من سيارته للصلاة عليه.

وعن آخر الشخصيات التي جعلت محمد منير يبكي، كان رومان بونكا، أحد أهم الموسيقيين الذين أثروا في محمد منير فنيًا، وكان سببًا في نجاحات منير الكبرى.