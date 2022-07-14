التجهيزات النهائية لحفل محمد منير قبل إقامته غدا بالإسكندرية «صور»

يواصل القائمون على حفل الفنان محمد منير الاستعدادات والتجهيزات النهائية لحفله بسيدي جابر، بعد غياب 10 سنوات عن الإسكندرية، وهو ما ينفي الشائعات التي أثيرت عبر «السوشيال ميديا» حول الحالة الصحية لمحمد منير.

وسبق أن أشاد الكينج محمد منير باهتمام منظموا بأدق تفاصيله، مؤكدا أنه يثق دائما في الأفكار الجديدة للشباب.

في سياق متصل، يعكف منظموا الحفل على إعداد وتجهيزات الحفل للخروج بمواصفات لايف عالمية تليق بمشوار رمز وصوت مصر الكينج محمد منير.

يقام الحفل في مدينة الإسكندرية يوم 15 يوليو الجاري ويشارك به كضيوف شرف فريق بلاك تيما، الذي يعتبر أن الكينج هو مثلهم الأعلى وهم من أشد المعجبين والمحبين له وبمسيرته الفنية.

وتتراوح أسعار التذاكر ما بين الفئة العادية وقيمتها 250 جنيهًا وفئة الـVIP وقيمتها 450 جنيهًا وهو ما يتيح لشريحة كبيرة من عشاق الكينج الحضور للاستمتاع معه بأضخم حفلات صيف 2022.