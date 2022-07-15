محمد منير يغني جالسا وينهار بالبكاء في حفله بالإسكندرية

بدأ منذ قليل، الكينج محمد منير حفله الغنائي في مدينة الإسكندرية، بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات عن المدينة.

وافتتاح منير حفله في الإسكندرية بأغنية «هيلا»، وبعدها وجَّه كلمة خاصة للجمهور فقال «انتو أسعدتوني وشرفتوني وأنا مليش غيركوا».

وتابع منير قائلا «النهارده بكل أسف كانت جنازة أخويا الموسيقار رومن بونكا ربنا يرحمه وهو كان بيحب إسكندرية ومصر فنحييه بأغنية تعالي نلضم أسامينا».

بدأ الكينج محمد منير حفله الغنائي واقفا على قدمه بتحية جمهوره ولكنه اضطر إلى الجلوس بعد ذلك على كرسي واستكمال غنائه.

وجاء جلوس منير على كرسي بسبب حالته الصحية مؤخرا والوعكة الصحية التي تعرض لها في قدمه واضطر إلى خضوعه لعملية جراحية في منطقة الحوض.

أغنية إسكندرية

وحرص الفنان محمد منير على تقديم أغنية إسكندرية لجمهوره بمناسبة غنائه بعد غياب 10 سنوات عن مدينة الإسكندرية.

قدم الكينج محمد أغنية أنا بعشق البحر خلال حفله بمدينة الإسكندرية، الأمر الذي جعله يتأثر بشدة، ما أدى إلى بكائه.

الكينج يبكي

وبمجرد بكاء الكينج محمد منير حرص الجمهور على توجيه تحية خاصة له وتشجيعه قائلين «الكبير كبير يا محمد يا منير».