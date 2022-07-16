علي الألفي يشيد بحفل محمد منير: المزيكا للكل مش لبتوع اللبس الأبيض

إشادات واسعة بحفل الفنان محمد منير الذي أقيم مساء أمس الجمعة في مدينة الإسكندرية، بعد غياب «الكينج» عن المدينة لأكثر من عشر سنوات كاملة وكان من بين المشيدين بالحفل الفنان على الألفي.

كتب الفنان علي الألفي منشورًا عبر صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك، يشيد بحفل الكينج محمد منير، كتب فيه: «بقالنا أسبوع بنتفرج على بوستات إعلانات حفلات المغنيين المصريين في الساحل أم فلوس كتيرة قوي، وهم مش فاهمين أن دي رسالة غبية للجمهور، عايز تسمع وتشوف مزيكا يا تبقى غني فشخ يا روح اترمي في حضن بتوع المهرجانات أو الحاجات اللي في متناول ايدك».

علي الألفي يدعم الكينج محمد منير

وتابع علي الألفي قائلا: «لغاية ما جت صور حفلة منير إمبارح، الراجل من غير أي تحديات وفي ظرف صحي ونفسي صعب بس بتاعنا وإحنا بتوعه، بعد سنين طويلة عمل ريفريش لعقولنا وقال من غير ما يقولها أنا الملك أنا بتاع الكل، المزيكا للكل مش لبتوع اللبس الأبيض وأنت داخل تدفع تمن التذكرة مبلغ ممكن يكون حقيقي يسد ديونك وبيلموه في الإعلانات للغارمات».

وأكد «الألفي»، أن الموسيقى للجميع، حيث كتب: «المزيكا للكل، المطربين للكل، واللي دخلوا سباق إحنا بتوع الأغنياء بس؛ غلطانين وحد يفهمهم أنهم غلطانين».

تفاصيل حفل محمد منير

يذكر أن الفنان محمد منير قدم حفل غنائي في مدينة الإسكندرية، والتي عاد بها إليها بعد غياب عنها دام لأكثر من عشر سنوات.