مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17-7-2022 في محافظات مصر

يهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات وذلك من أجل أداء الصلاة في أوقاتها المحددة التي فرضها الله علينا.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل يومي مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والاسماعيلية، وغيرها كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: الساعة 3:22 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:56 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 8:26 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:23 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:06مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:45 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 07:05 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:37 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

يرفع أذان الفجر عند الساعة 3:37 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:55 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:38 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:58 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:01 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

- موعد أذان الفجر عند الساعة 03:16 صباحًا.

- موعد أذان الظهر عند الساعة 11:57 ظهرًا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 6:54 مساءً.

- موعد أذان العشاء عند الساعة 8:25 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:18صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:59 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:57 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:28 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:34صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:56 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:21 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:42 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:07 مساءً.