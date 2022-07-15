مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15-7-2022 في محافظات مصر

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة الخمس لأدائها في أوقاتها المحددة فهي أحد أهم أركان الإسلام الواجب أدائها في أوقاتها المحددة لها في كل محافظة.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة الخمس وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة المصرية للمساحة، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: الساعة 3:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:58 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:06مساءً.

موعد أذان العصر الساعة 3:45 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 07:06 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

يرفع أذان الفجر عند الساعة 3:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 12:01 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:37 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:58 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

- موعد أذان الفجر عند الساعة 03:18 صباحًا.

- موعد أذان الظهر عند الساعة 12:02 ظهرًا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 3:40 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 7:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء عند الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:31صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:55 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:21 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:43 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:08 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:35صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:16 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:39 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:02 مساءً.