مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 13-7-2022 في محافظات مصر

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، ويهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة الخمس «الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء» في كل محافظة، وتقدم الهيئة المصرية للمساحة المواقيت يوميًا، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة مواقيت الصلاة، تستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها المواعيد اليوم الأربعاء 13 يوليو في محافظات مختلفة، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: الساعة 3:19 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:58 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:06مساءًا

موعد أذان العصر الساعة 3:45 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 07:06 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:39 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

يرفع أذان الفجر عند الساعة 3:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 12:01 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:37 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:59 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

- أذان الفجر عند الساعة 03:13 صباحًا.

- أذان الظهر عند الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 6:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء عند الساعة 8:28 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:17صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 12:02 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:40 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 07:01 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:34 مساءً.