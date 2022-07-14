مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14-7-2022 في محافظات مصر

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، إذ يهتم المسلمون في مختلف الأنحاء بمتابعة مواعيد الصلاة الخمس لأدائها في أوقاتها فهي أحد فروض الإسلام الواجب أدائها على كل مسلم.

وتقدم الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في مواعيدها، وتستعرض «الوطن» المواعيد وفق الموقع الرسمي للهيئة وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: الساعة 3:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 12:01 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:58 مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 3:21 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:06مساءًا

موعد أذان العصر الساعة 3:45 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 07:06 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 8:39 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

يرفع أذان الفجر عند الساعة 3:20 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 12:01 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:37 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:58 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

- أذان الفجر عند الساعة 03:15 صباحًا.

- أذان الظهر عند الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 3:37 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 6:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء عند الساعة 8:30 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:19صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 12:02 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:39 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 07:00 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:32 مساءً.