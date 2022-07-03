من هو صادق الرزاز؟.. نعته يسرا وساهم في بناء مستشفى 57357؟

حالة من الحزن شهدتها صفحات التواصل الاجتماعي بعد خبر وفاة صادق الرزاز، خلال الأيام الماضية، بسبب إسهاماته الإنسانية والمجتمعية، الذي لم يبخل بأن يكون مشاركا فيها، ومن بين هذه الإسهامات بناء مستشفى 57357 لعلاج مرض السرطان للأطفال.

نجله ينعاه بكلمات مؤثرة

ونعى «محمد»، نجل صادق الرزاز بكلمات مؤثرة والده، قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم، توفى إلى رحمة الله تعالى ابويا الغالي، وحبيبي وصديقي وقدوتي الأستاذ صادق فريد صادق الرزاز، اللهم أكرم مثواه في الآخرة كما أكرمنا في الدنيا».

وتوفى صادق فريد صادق الرزاز في 27 يونيو الماضي، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، وجرى دفنه بمقابر العائلة بالإمام الشافعي، بحسب ابنه «محمد»، على حسابه على موقع «فيس بوك».

يسرا: الفقيد قيمة وقامة لن تعوض

وحرصت الفنانة يسرا على نهيه بكلمات مؤثرة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون .. خالص العزاء في وفاة العظيم خلقا و أخلاقا صادق الرزاز.. كان ليا الشرف إن أول فأس أضرب في مستشفى 57357 كان معاه .. سنفقد قيمة و قامة لن تعوض أبدا.. تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان».

آخر ما كتبه على حسابه

وعند التصفح في حساب صادق الرزاز على موقع «فيس بوك» نجد أنه صاحب شركة «ستديوز»، وآخر كلماته كانت بتاريخ 26 يونيو أي قبل يوم من وفاته، حيث نشر صورة قديمة تجمعه مع شيريا لاعب منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم ولاعب نادي اليوفي السابق بملعب النادي بتورينو.

كما نشر صورة أخرى قديمة بتاريخ 25 يونيو مع مصطفى دحلب لاعب منتخب الجزائر وباريس سان جيرمان في ملعب النادي بباريس.