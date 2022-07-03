نقابة العلاج الطبيعي تحذر أعضاءها من العمل بمستشفى 57357.. وهذه هي الأسباب

أصدرت النقابة العامة لأطباء العلاج الطبيعي، تحذيرا وتنبيها للعاملين بمستشفى سرطان الأطفال 57357، على لسان الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، مؤكدا أنه قد صدرت تصرفات غير مسئولة من الدكتور شريف أبو النجا الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357 ومدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، ضد المهنة ومزاوليها على النحو المبين بالخطاب الموجه للإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والترخيص، في وقت سابق.

إحالة أطباء العلاج الطبيعي للتحقيق

ودعت النقابة، أعضاءها إلى عدم التعامل والعمل مع مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357، حفاظًا على كرامة المهنة والزملاء السابقين الذين عملوا بالمستشفى حتى يكون هناك رخصة مكانية للعمل مع المرضى «داخلي وخارجي».

وقررت النقابة إحالة كل طبيب علاج طبيعي يعمل بهذه المستشفي للتحقيقات العاجلة واتخاذ إجراءات رادعة ضده بكافة الطرق القانونية.

نقيب أطباء العلاج الطبيعي: مستشفى 57357 بلا ترخيص

وأعلن أنه سيتم عمل قضية ضد مدير المستشفى وإبلاغ النيابة العامة بكافة المخالفات، واخطار وزارة التضامن والصحة بإحكام الرقابة علي المستشفي ومتابعتها، واخطار جميع مؤسسات الدولة بتصرفات الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357.

وكان نقيب أطباء العلاج الطبيعي، قال في خطابه السابق، للإدارة المركزية للمؤسسات الغير حكومية والترخيص، برئاسة الدكتور هشام زكي، إنه إنما الي علمه أن مستشفي سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ تقدم خدمات علاج طبيعي لمرضي سرطان الاطفال «داخلي – خارجي» دون أن يكون المكان مرخص .

فئات طبية وغير طبية تعمل بقسم العلاج الطبيعي

وأكد أنه تبين وجود فئات طبية وغير طبية تعمل بقسم العلاج الطبيعي دون سند من القانون «روماتیزم + تربية رياضية»، وتقدمت النقابة بطلب إلي ادارة المستشفي بتاريخ 24 سبتمبر 2022 بتقنين أوضاع العلاج الطبيعي والسعي نحو استخراج رخصة مكانية وشخصيه عن طريق الجهات المختصة ( وزارة الصحة – العلاج الحر - النقابة ) (مرفق۱) .

وأشار إلى أنه كانت قد استجابت إدارة المستشفى في نحو الترخيص وقامت بترشيح د جوزيف وجيه ساويرس لينهي أجراءات الترخيص في 2 ديسمبر 2021، كما قامت إدارة المستشفى بإقرار بتعهد بسداد الدمغة الالزامية السنوية للنقابة، ورشحت إدارة المستشفي السيد د جوزيف وجيه ساويرس ليكون مديرًا فنيا للقسم بتاريخ 5 ديسمبر 2022.