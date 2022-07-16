البيت الأبيض: بايدن يدعم قيادة مصر ودورها التاريخي في تعزيز السلام بالمنطقة العربية

أصدر البيت الأبيض مساء اليوم، بيانا بشأن القمة التي عقدت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن خلال المشاركة في أعمال قمة جدة للأمن والتنمية بالمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تتعاون مع مصر بشكل وثيق للتوسط في إيجاد حلول للنزاعات الإقليمية وتعزيز السلام.

بايدن ومصر.. حل الدولتين السبيل الوحيد لحل الصراع العربي الإسرائيلي

وشدد الرئيسان السيسي وبايدن، وفق البيان الرسمي للبيت الأبيض، على أن حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأعرب بايدن، عن دعمه لقيادة مصر الحيوية ودورها التاريخي في تعزيز السلام وإنهاء الصراع، وبالتالي توسيع دائرة السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب والعالم، وكذلك الحفاظ على الهدوء المستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا

وذكر بيان البيت الأبيض كذلك، أن الزعيمين أكدا ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571، وأكدا ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت ممكن بليبيا.

وشدد الرئيسان على أهمية الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب والدور المحوري للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في هذا الصدد؛ بما في ذلك التطوير السريع للجداول الزمنية.

السيسي وبايدن يبحثان أوجه التعاون خلال قمة جدة

وكات المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، أوضح أن اللقاء بين السيسي وبايدن تطرق إلى استعراض أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة في عدة مجالات خاصة كيفية مواجهة تداعيات الظروف العالمية الخاصة بأزمة الغذاء واضطراب إمدادات الطاقة.

كما تم خلال اللقاء، بحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيس الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية؛ بما ينهى معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها.