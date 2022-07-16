باحث علاقات دولية: السيسي لخّص أزمات المنطقة في خطابه خلال قمة جدة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته بقمة جدة 2022 ضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة، كقضايا نقص إمدادات الغذاء، والاضطرابات في أسواق الطاقة، والأمن المائي، وتغير المناخ، بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، وبما يسهم في توطين الصناعات المختلفة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، ووفرة السلع.

الرئيس السيسي رسم الحلول لأزمات المنطقة

من جانبه قال بهاء محمود، الباحث في العلاقات الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لخص في خطابه خلال قمة جدة 2022 أزمات المنطقة كلها سواء كانت حديثة العهد أو القديم منها، ورسم الحلول لهذه الأزمات.

وأضاف محمود لـ«الوطن»: «الرئيس السيسي ركز في المحور الخامس لخطابه على أن أهم الأزمات التي تواجه المنطقة هي قضية السلام و الشراكات المتبادلة، وأوضح أن حتى يكون هناك سلام لا بد من وجود حل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين».

الأزمات الدولية تؤثر على المنطقة بأسرها

وتابع: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن السلام ليس رفاهية ولكنه ضرورة للمنطقة كما أن الأزمات الدولية تؤثر على المنقطة بأسرها مشددًا على فكرة الأمن الغذائي والاقتصادي».

كما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تدعم كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة الراهنتين، مع التأكيد أن التعامل مع أزمة الغذاء يتطلب مراعاة أبعادها المتعددة على المديين القصير والبعيد لوضع آليات فعالة للاستجابة السريعة لاحتياجات الدول المتضررة من خلال حزم عاجلة للدعم.

وانعقدت اليوم قمة جدة 2022، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتبحث قمة جدة للأمن والتنمية المستجدات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.