قيادي بحركة فتح: السيسي تحدث بقوة وندية عن فلسطين مع بايدن

أشاد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية بما جاء بشأن القضية الفلسطينية على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال القمة التي جمعته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن القضية الفلسطينية، وقال إن الرئيس السيسي تحدث بقوة وبصدق عن القضية وهو موقف مصر الثابت دائمًا.

وشدد القيادي الفلسطيني على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث بقوة وندية أمام بايدن، تعطي الأمل للفلسطينيين خاصةً أن مصر دائمًا طوق النجاة للشعب الفلسطيني في كثير من الأمور.

أيمن الرقب: كلمة السيسي عبرت عن صدق الموقف المصري تجاه فلسطين

وقال الدكتور أيمن الرقب، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إنه كما متوقع جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية واضحة وحملت الكثير من التأكيدات في قمة خاصة من نوع خاص في ظروف خاصة، كما عبرت عن صدق الموقف المصري وأنه لا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية ودولة على حدود 1967.

وأضاف القيادي حركة فتح أنه صحيح أن الدول العربية الأخرى أكدت نفس المعاني، لكن مصر كلمتها دائما لها وزن، وأعتقد أن بايدن سمع ما هو مطلوب من الزعماء العرب، تم التأكيد أمامه على أهمية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

مواقف مصر لها تقدير كبير لدى الشعب الفلسطيني

وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور أيمن الرقب أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية دائمًا له تقدير كبير لدى الشعب الفلسطيني وكل مكونات الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن ما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس جديدًا على مصر التي تعتبر فلسطين قضية أمن قومي، ليس لمصر فقط بل على مستوى الأمن القومي العربي ككل.

القضية الفلسطينية خلال قمة السيسي – بايدين

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم التباحث بشأن القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

كما أعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، في حين أعرب الرئيس الأمريكي عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة.