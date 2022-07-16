«التضامن»: منح تراخيص جمع التبرعات للمستشفيات والجمعيات في حالات محددة

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلي، إنه يتم إعطاء تراخيص جمع المال للجمعيات الأهلية والمؤسسات وكذلك المستشفيات الجامعية، التي تعلن عن تلقيها تبرعات، من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى أنه يتم التصديق على أهدف تلقي التبرعات للصرف على أغراض «طبية أو تعليمية أو تنموية» ومراقبتها.

إصدار الترخيص لمدة عام

ولفت عبد الموجود، في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه يتم إصدار الترخيص لمدة عام وفق ضوابط الحسابات البنكية، التي يتم اعتمادها في ترخيص جمع المال، والإعلان عنها في كل الوسائل المختلفة، ويتم تصفية الحساب والتأكد من الصرف منه على الأغراض المخصصة له وفقا للقانون.

جمع تبرعات لأعمال تتعلق بمبادرات خيرية

وأشار مساعد وزيرة التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلي، إلى أنه يمكن جمع تبرعات لأعمال تتعلق بمبادرات خيرية مثل بناء مستشفى، وكذلك الحالات المرضية، والجمعيات الخيرية، لافتا إلى أنه يشترط موافقة وزارة الصحة لجمع التبرعات للحالات المرضية.

لا يحق لأحد جمع تبرعات من نفسه

وأكد أنه لا يحق لأحد جمع تبرعات من نفسه، وذلك مخالف للقانون، لافتاً إلى ضرورة الاستعلام عن رقم ترخيص جمع المال الذي يتبرع عليه المواطن قبل التبرع، وأن يكون الترخيص مكتوبا فيه رقمه والغرض منه، وأن تتأكد الجهة الإدارية أنّ الأموال التي تمّ جمعها وجهت للغرض الذي جمعت من أجله التبرعات.