بريد الوطن .. أعيدى لى معاش «تكافل وكرامة» يا وزيرة التضامن

كنت أتقاضى معاش «تكافل وكرامة» مدة 6 شهور، وفجأة ودون أى سبب تم قطع هذا المعاش ظلماً، وشكوت كثيراً ورجوت كثيراً، وترددت على مدير مكتب الشئون الاجتماعية بالمقطم، وسألت: «ما سبب انقطاع المعاش؟»، فأشار علىّ بالتوجه إلى المجالس الطبية لتوقيع الكشف الطبى، دون الأخذ فى الاعتبار بالكشف الطبى القديم الذى أجريته أمام أطباء القومسيون الطبى، وأقروا بأننى مستحق صرف هذا المعاش، ألا يكفى ذلك الكشف لاستمرار صرف المعاش؟ وهل إعاقتى الواضحة وكارنيه الخدمات المتكاملة الذى أحمله لا يؤكدان إعاقتى واستحقاقى للمعاش، أناشد وزيرة التضامن، التكرم بإعادة المعاش لى.

محمد رمضان عبدالحميد - المقطم - القاهرة

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