التضامن: توزيع لحوم الأضاحي على 21 قرية في المنيا

واصلت مديرية التضامن الإجتماعي بالمنيا بالتعاون مع جمعية الأورمان ذبح اللحوم البلدية بمجزر مغاغة وأبوقرقاص، لليوم الثالث على التوالي، وتوزيعها على أهالي 21 قرية ضمن القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بالمنيا.

وقال ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمنيا، إنه تم التوزيع بقرى: «برمشا وبان العلم ونزلة رمضان والعزبة البيضا وصفانية وعطف حيدر وعزبة الفلاح وكفر عبدالخالق والمسيد وزاوية برمشا في مركز العدوة».

انتهاء التوزيع في مغاغة وأبوقرقاص وملوي

وفي مركز مغاغة، تم التوزيع بقرى كفر الصالحين وأبا البلد وأشنين وميانة وبلهاسا، وفي بني مزار، قرى الناصرية والجرنوس والبهنسا وأشروبة وصفط أبو جرج وكوم العرب.

وفي مركز مطاي، قرى أبو حسيبة وجوادة ومطاي البلد والغز وكوم التبن وإتلات وأدقاق المسك وعباس رحمى ومرزوق، وقرى زعفرانة ومنسافيس وكوم الزهير والفقاعى وجورجى بمركز أبوقرقاص، وقرى المحرص وتنده وكوم المحرص والشيخ شبيكه وأم قمص وجلال الغربية بمركز ملوى.

وسيتم اليوم الإثنين التوزيع بقرى، أباظة وأبو خلقه وبنى حرام ونزله سعيد وتانوف بمركز ديرمواس، وقرى السوبى وساقية داقوف وداقوف والروبى وطرفا وشوشه والمقارين وكوم اللوفى والفاروقية وأطسا المحطة وصفط اللبن بمركز سمالوط.

شعبان: اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة

وقال ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن اللحوم البلدية التى يتم توزيعها في محافظة المنيا تم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، مشيرا أنه تم الذبح والتشفية والتعبئة في مجازر مغاغة وأبوقرقاص المعتمدين من وزراة الزراعة وتحت إشراف الأطباء البيطريين.

وتبلغ الكميات التي يتم ذبحها من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريباً وحصة محافظة المنيا من المستورد 56 ألف كيلو لحوم، والبلدى 460 أضحية توزع على القرى والنجوع.