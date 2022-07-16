فايز فرحات: القضية الفلسطينية حاضرة في الخطاب المصري بقمة جدة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في تعزيز علاقاتها مع دول منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في كلمة مصر أمام قمة جدة.

القضية الفلسطينية على رأس أولويات القمة

وأوضح «فرحات» خلال استضافته ببرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك توافقًا كبيرًا بين دول المنطقة فيما يتعلق بأولويات الملفات وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر ركزت على بناء المجتمعات الداخل من خلال الإصلاح السياسي واحترام مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على الدولة الوطنية بمؤسساتها.

دول المنطقة حريصة على أهمية الحفاظ على أمن الإقليم

وأضاف محمد فايز فرحات: «دول المنطقة حريصة على أهمية الحفاظ على أمن الإقليم وكلمة الرئيس السيسي في القمة تضمنت 5 محاور في غاية الأهمية خاصة تأكيده على مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين»، مضيفا أن الخطاب المصري جاء محصلة لعملية التنمية في مصر ويرتبط أيضا بفهم دقيق لقضية القوى الشاملة للدولة التي لم تعد فقط هي الأبعاد الاقتصادية والعسكرية وإنما أصبحت بناء المجتمعات على أسس واضحة.

وأكد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التركيز على الأمن القومي العربي وأن الكل لا يتجزأ هو أمر ثابت في الخطاب المصري، مع التأكيد أن الدول العربية لديها القدرة الذاتية للحفاظ على أمنها العربي دون دعم خارجي.