أبرز تصريحات «بايدن» قبل القمة العربية: لن نترك مساحة تسيطر عليها الصين

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤتمرًا صحفيًا بالمملكة العربية السعودية اليوم، على هامش اجتماعه مع وزراء الحكومة السعودية لمناقشة المشروعات المشتركة بين البلدين، بحضور ممثلي وسائل الإعلام العالمية.

وجاءت أبرز التصريحات التي ألقاها بايدن كالتالي:

تقدم كبير في ملف اليمن

- تقدم كبير في ملف اليمن بفضل الدبلوماسية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، مع الاعتراف بضرورة وقف إطلاق النار وحق المدنين في وصول المساعدات الإنسانية في مناطق الصراع باليمن.

حماية أمن السعودية

- مناقشة حماية السعودية من أي تهديدات دولية ولا سيما التهديد الإيراني وأذرعه.

- التوصل لاتفاقيات تنفذ خلال العقود المقبلة والتي ستثمر خلالها السعودية في تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس والسادس بالتعاون مع الشركاء من أجل الاستثمار أيضا في مشروعات البنية التحتيتة بما يضمن تنافسية حقيقة ضد الصين.

- مناقشة مبادرة تركز على الهيدروجين النظيف والتقاط الكربون وعدة مشروعات نووية في إطار الطاقة النظيفة للتسريع من الانتقال إلى مرحلة الطاقة النظيفة، ومساعدة المملكة العربية السعودية في تحقيق أهدافها البيئية.

استثمارات في البنية التحتية

- استثمارات بعدة مليارات في البنية التحتية بهدف أن لا تتعرض الدول النامية والضعيفة إلى ضعف في المجال التكنولوجي.

- مشروعات متعلقة بالبنية التحتية في الخليج، وستكون هناك شبكة للخليج تربط الكويت والسعودية في البنية التحتية من أجل تخفيض الاعتماد على إيران.

- وأكد بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك مساحة تسيطر عليها الصين وروسيا.

- بايدن جاء للسعودية من أجل مناقشة ملفات متعلقة بالأمن والحرية وحاجات الولايات المتحدة الأمريكية ولسد الفجوة التي حدثت بالمنطقة.